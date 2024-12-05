Сейм одобрил резолюцию, в которой осуждаются действия властей Грузии

За резолюцию проголосовали 109 членов Сейма, против – 1, воздержавшихся не было. Единственным членом Сейма, проголосовавшим против резолюции, был Валюс Ажуолас, представитель фракции Союза крестьян, зеленых и христианских семей Литвы.
„Мы вносим проект резолюции, в котором призываем поддержать европейские устремления народа Грузии его желание жить в демократическом государстве, осудить насилие в отношении мирных протестующих в Тбилиси и других частях страны, запугивание и незаконные задержания представителей гражданского общества и СМИ, а также заявить, что проведенные выборы не соответствуют стандартам, установленным для демократических выборов“, - заявил в ходе заседания председатель Комитета по иностранным делам Ремигиюс Мотузас.
Этот документ направлен призвать Европейский союз (ЕС) и его государства ввести персональные санкции в отношении должностных лиц и политических лидеров Грузии, ответственных за насильственные репрессии против гражданского населения страны.
Документ призывает глав государств и правительств ЕС всесторонне поддерживать президента Грузии Саломе Зурабишвили до тех пор, пока не будут проведены свободные и справедливые парламентские выборы, признанные международным сообществом.
Кроме того, в проекте резолюции содержится призыв к властям Грузии отменить закон об „иностранных агентах“, а также призыв к ЕС ограничить официальные отношения на европейском уровне с правительством и парламентом Грузии и прекратить финансовую поддержку правительства и властей Грузии, в то же время усиливая поддержку гражданского общества и свободных СМИ Грузии.
Этим документом Сейм Литвы также призывает Европейскую комиссию пересмотреть статус безвизового режима с Грузией и, возможно, приостановить его действие.
ELTA напоминает, что премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе от правящей партии „Грузинская мечта“ на прошлой неделе заявил, что страна не будет вести переговоры о членстве в Евросоюзе до конца 2028 года.
После этого решения в Грузии вспыхнула волна протестов. Грузин, вышедших на улицы, подавляют резиновыми пулями, слезоточивым газом и водометами. Полиция арестовала сотни протестующих.
В субботу посол страны в Литве Саломе Шапакидзе подала в отставку со своей должности в знак протеста против решения властей Грузии заморозить переговоры о членстве в ЕС. В тот же вечер в социальных сетях распространилась новость о том, что в отставку уходит и представитель страны в США Давид Залкалиани.
В декабре 2023 года бывшая советская республика Грузия получила статус страны-кандидата в ЕС вместе с Украиной и Молдовой. Однако отношения начали быстро ухудшаться, поскольку правящая партия все более критично относится к Европе и хочет ограничить предполагаемое иностранное влияние в стране. В результате Брюссель также заморозил процесс сближения. Между тем оппозиция хочет придерживаться европейского курса. Она обвиняет правительство в том, что оно добилось победы на выборах только путем манипуляций.