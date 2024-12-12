Сейм поддержал кабинет министров Палуцкаса: акцент на налоги, семьи и оборону

Программу правительства поддержали 85 депутатов Сейма, 14 проголосовали против, 28 воздержались.

В программе правительства – более 780 пунктов и обязательств

Неделю назад, представляя парламентариям масштабный документ, в котором более 780 пунктов, Г. Палуцкас заверил, что это – „программа большого государства“.

Правительство Г. Палуцкаса планирует повысить прогрессивность подоходного налога с населения, обязуется ежегодно увеличивать размер необлагаемого налогом дохода и максимально приближать его к минимальной месячной заработной плате. Правящие также планируют отменить автоматическое включение в пенсионное накопление второй ступени.