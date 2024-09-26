Сейм одобрил предложение запретить работающему в России бизнесу участвовать в госзакупках

За поправку к закону „Об охране объектов, важных для обеспечения национальной безопасности“ в четверг проголосовали 94 парламентария, воздержавшихся и голосовавших против не было.

После внесения изменений в закон Координационная комиссия по охране объектов, важных для обеспечения национальной безопасности, будет проверять, работает ли компания-участница госзакупок или ее субпоставщики в России и Беларуси.

Это позволит Правительству после оценки данного критерия исключить поставщиков, осуществляющих такую ​​деятельность, из государственных закупок.