Сейм одобрил предложение запретить работающему в России бизнесу участвовать в госзакупках

За поправку к закону „Об охране объектов, важных для обеспечения национальной безопасности“ в четверг проголосовали 94 парламентария, воздержавшихся и голосовавших против не было.
После внесения изменений в закон Координационная комиссия по охране объектов, важных для обеспечения национальной безопасности, будет проверять, работает ли компания-участница госзакупок или ее субпоставщики в России и Беларуси.
Это позволит Правительству после оценки данного критерия исключить поставщиков, осуществляющих такую деятельность, из государственных закупок.
По словам Евы Пакарклите, которая внесла поправки в закон, на данный момент нет четкой правовой основы для того, чтобы считать такой бизнес, который способствует финансированию агрессии против Украины, не отвечающим интересам национальной безопасности.
Такие изменения также коснутся предприятий, работающих в аннексированном Россией Крыму, Приднестровье, не контролируемом правительством Молдовы, или Абхазии и Южной Осетии, не контролируемых правительством Грузии, тем самым финансирующих агрессию против Украины.