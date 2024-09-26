2024.09.26 14:25

Сейм одобрил предложение запретить работающему в России бизнесу участвовать в госзакупках

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Neeilinės Seimo sesijos posėdis
Neeilinės Seimo sesijos posėdis
ФОТО: Žygimantas Gedvila | Elta

Сейм принял поправки к закону, которые запрещают участие в госзакупках предприятий, работающих в России и Беларуси.

За поправку к закону „Об охране объектов, важных для обеспечения национальной безопасности“ в четверг проголосовали 94 парламентария, воздержавшихся и голосовавших против не было.

После внесения изменений в закон Координационная комиссия по охране объектов, важных для обеспечения национальной безопасности, будет проверять, работает ли компания-участница госзакупок или ее субпоставщики в России и Беларуси.

Это позволит Правительству после оценки данного критерия исключить поставщиков, осуществляющих такую ​​деятельность, из государственных закупок.

По словам Евы Пакарклите, которая внесла поправки в закон, на данный момент нет четкой правовой основы для того, чтобы считать такой бизнес, который способствует финансированию агрессии против Украины, не отвечающим интересам национальной безопасности.

Такие изменения также коснутся предприятий, работающих в аннексированном Россией Крыму, Приднестровье, не контролируемом правительством Молдовы, или Абхазии и Южной Осетии, не контролируемых правительством Грузии, тем самым финансирующих агрессию против Украины.

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