Сейм одобрил предложение направить средства, собранные за нарушение санкций, на восстановление Украины

 
ELTA
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Seimui teikiamas kitų metų biudžetas
Seimui teikiamas kitų metų biudžetas
ФОТО: ELTA / Julius Kalinskas

После рассмотрения Сейм единогласно одобрил инициативу Министерства иностранных дел (МИД), по направлению средств, собранных от штрафов, уплаченных юридическими и физическими лицами, нарушающими международные и национальные санкции, в Фонд восстановления Украины.

Все парламентарии, принявшие участие в голосовании, выразили поддержку проекту – проголосовали за 124 члена Сейма, голосов против и воздержавшихся не было.

"Мы пытаемся создать национальный пример, который мог бы служить примером для подражания, направить хотя бы часть доходов государственного бюджета, полученных от этих уплаченных штрафов, применяя конфискацию активов, для поддержки Украины. Есть много активов, которые можно было бы для этого использовать", - сказал председатель парламентского Комитета по иностранным делам (КИД) Жигимантас Павиленис.

Ожидается, что средства из бюджета, полученные от штрафов, уплаченных за нарушение международных санкций и ограничительных мер, установленных национальным законодательством Литвы, предусмотренных статьями 123 Уголовного кодекса и 515 Кодекса об административных правонарушениях, пойдут в Фонд восстановления Украины, также известный как Фонд сотрудничества в целях развития.

"Такой шаг продемонстрировал бы твердую решимость Литвы оказывать поддержку Украине, которая сталкивается с агрессией со стороны Российской Федерации, и способствовал бы усилиям международного сообщества по обеспечению основополагающего принципа – агрессор должен компенсировать причиненный им ущерб", - отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

При реализации предложений министерства Государственной налоговой инспекции (ГНИ) и таможне необходимо будет реализовать определенные изменения. По предварительной оценке министерства, для этого понадобится около 20 тыс. евро.

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