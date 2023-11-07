Сейм одобрил предложение направить средства, собранные за нарушение санкций, на восстановление Украины

Все парламентарии, принявшие участие в голосовании, выразили поддержку проекту – проголосовали за 124 члена Сейма, голосов против и воздержавшихся не было.

"Мы пытаемся создать национальный пример, который мог бы служить примером для подражания, направить хотя бы часть доходов государственного бюджета, полученных от этих уплаченных штрафов, применяя конфискацию активов, для поддержки Украины. Есть много активов, которые можно было бы для этого использовать", - сказал председатель парламентского Комитета по иностранным делам (КИД) Жигимантас Павиленис.

Ожидается, что средства из бюджета, полученные от штрафов, уплаченных за нарушение международных санкций и ограничительных мер, установленных национальным законодательством Литвы, предусмотренных статьями 123 Уголовного кодекса и 515 Кодекса об административных правонарушениях, пойдут в Фонд восстановления Украины, также известный как Фонд сотрудничества в целях развития.