Сейм одобрил дату выборов в Европарламент в Литве

За такой проект постановления, который вступит в силу 9 декабря, во вторник проголосовали 109 членов Сейма, 4 были против, 11 воздержались.

Очередные выборы в Европейский парламент в Литве состоятся в воскресенье, в тот же период, когда выборы в Европейский парламент проходят во всех государствах-членах Европейского союза.

Выборы в Европарламент в странах ЕС пройдут 6-9 июня 2024 года.

Избирательный кодекс предусматривает, что выборы объявляются и их дата определяется Сеймом не позднее чем за 6 месяцев до воскресенья указанного периода.

По решению Сейма, выборы президента Литовской Республики состоятся 12 мая 2024 г.