Сейм нового созыва официально приступил к работе

137 членов Сейма присягнули в Зале Акта 11 Марта. Во время первого заседания Сейма не присягнули Вилия Блинкявичюте, Габриэлюс Ландсбергис, Виргиниюс Синкявичюс и Аурелиюс Верига.
Присягу парламентариев принял председатель Конституционного суда Гинтарас Года. Торжественная церемония длилась несколько часов. Членов Сейма приглашали для присяги в алфавитном порядке.
На этот раз честь первым произнести слова клятвы досталась олимпийскому чемпиону Виргилиюсу Алекне.
Последними присягали представители „Зари Немана“ Дайва Жебелене и нарушивший Конституцию своими антисемитскими заявлениями лидер „Зари Немана“ Ремигиюс Жемайтайтис. Когда он начал произносить слова присяги, консерваторы и либералы Сейма, которые будут работать в оппозиции, покинули зал.
Текст присяги не исправляется и не изменяется, но допускается присягать без последней фразы „Да поможет мне Бог!“. Этим правом, как и во время прошлого созыва, воспользовались либералы Сейма Эугениюс Гентвилас и Симонас Гентвилас. Также, среди тех, кто клялся без последней фразы „Да поможет мне Бог!“, были и социал-демократы Бируте Весайте, Юрате Заильскене и Лауринас Шедвидис, консерватор Арунас Валинскас.
После принесения присяги все парламентарии продолжат свою работу в зале пленарных заседаний Сейма. Они изберут спикера Сейма, заместителей председателя, планируют утвердить состав правления Сейма и Собрания старост.
Работа парламента началась с торжественной части в историческом зале Акта 11 марта. Согласно положениям Статута Сейма, на заседании председательствует старший по возрасту депутат Сейма. Эта честь досталась 73-летней представительнице социал-демократов Бируте Весайте.
Она пожелала новому Сейму, чтобы в нем не было места риторике ненависти, и призвала не растерять доверие, оказанное избирателями.
„Желаю, чтобы в этом Сейме не было места риторике ненависти, издевательствам. (…) Желаю дискуссий, но не ругани, более уважительного взаимного общения. Избиратели оказали нам большой кредит доверия, давайте не будем его терять, давайте работать, чтобы всем в Литве стало лучше, и будем бдительны, защищая независимость Литвы“, – пожелала Б. Весайте.
Она будет председательствовать на заседании до избрания спикера Сейма.
Поздравить новоизбранный Сейм в исторический зал парламента прибыли президент Республики Гитанас Науседа и архиепископ митрополит Вильнюсский Гинтарас Грушас, председатель Главной избирательной комиссии (ГИК) Лина Петронене.
На первом заседании Сейма председатель ГИК объявляет решение ГИК об окончательных итогах выборов в Сейм и зачитывает список избранных депутатов Сейма.
После этого начинается церемония приведения к присяге депутатов Сейма. Их присягу принимает председатель Конституционного Суда Гинтарас Года. Только после принесения присяги на верность Литовской Республике на заседании Сейма, избранный депутат Сейма наделяется всеми правами представителя народа.
Присягнувшие депутаты Сейма нового созыва продолжат свою работу в зале пленарных заседаний Сейма. Они изберут председателя Сейма, заместителей председателя, планируется сформировать правление Сейма и сход старост.