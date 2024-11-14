Сейм нового созыва официально приступил к работе

Текст присяги не исправляется и не изменяется, но допускается присягать без последней фразы „Да поможет мне Бог!“. Этим правом, как и во время прошлого созыва, воспользовались либералы Сейма Эугениюс Гентвилас и Симонас Гентвилас. Также, среди тех, кто клялся без последней фразы „Да поможет мне Бог!“, были и социал-демократы Бируте Весайте, Юрате Заильскене и Лауринас Шедвидис, консерватор Арунас Валинскас.