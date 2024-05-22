Сейм не спешит официально признать литовскую религиозную общину Свидетелей Иеговы

Во вторник за проект постановления об отказе в государственном признании этой общины проголосовали 67 депутатов Сейма, 6 были против, 17 депутатов воздержались. Это голосование было неокончательным, данный документ еще ожидает третье чтение в Сейме.
В проекте постановления, подготовленном с учетом заключения Минюста, отмечается, что литовская религиозная община Свидетелей Иеговы не соответствует положениям Конституции и Закона о религиозных общинах и сообществах, требующим, чтобы "ее учение и обряды не противоречили законам и морали".
В проекте постановления Сейма подчеркивается, что учение религиозной общины Свидетелей Иеговы о запрете на переливание крови несовместимо с находящейся под защитой Конституции ценностью жизни, особенно касательно интересов ребенка.
В проекте также указано, что религиозное учение этой общины, запрещающее вооруженную оборону государства или содействие обороне государства невооруженным способом, поощряет несоблюдение конституционных требований "по защите государства от иностранного вооруженного нападения, в целях сохранения независимости государства, целостности территории и конституционного строя".
Во вторник, в ходе рассмотрения проекта постановления, первый вице-спикер Сейма Юргис Разма раскритиковал заключение Минюста, которое, по его мнению, необоснованно доказывает, что литовская община Свидетелей Иеговы обладает сильной и долгосрочной поддержкой в обществе.
"Министерство пытается доказать, что эта община достаточно многочисленна, так как в ней насчитывается более 2 тыс. членов, что составляет 0,075 процента от общего населения Литвы. Так где же здесь многочисленность?", – задавался вопросом Ю. Разма.
Между тем религиозная община Свидетелей Иеговы убеждена в своем соответствии требованиям Конституции и закона.
"В настоящее время в Сейме готовятся поправки к Закону о воинской обязанности, которые позволят ввести альтернативную гражданскую службу. Эта мера, вытекающая из обязательства, наложенного на Литву Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ), по сути, опровергает довод Министерства юстиции о том, что отказ от прохождения военной службы по религиозным убеждениям противоречит Конституции. ЕСПЧ неоднократно приходил к выводу, что религиозные убеждения Свидетелей Иеговы, в том числе связанные с выбором лечения, (...) соответствуют закону и совместимы с ценностями, охраняемыми Конституцией", – заявили представители религиозной общины Свидетелей Иеговы агентству Elta.
Они надеются, что Сейм примет справедливое решение, которое "не будет дискриминировать 3 тыс. граждан Литвы".