Сейм не одобрил инициативу референдума по защите лесов

Во вторник такое постановление поддержали 56 членов Сейма, 25 были против, а 41 депутат воздержался. За доработку проекта проголосовали 54 парламентария, за его отклонение – 54. В ходе второго голосования большинством в один голос было решено разрешить инициаторам доработать проект.
На референдум планируется вынести текст решения по этому важному для жизни государства и нации вопросу: "Я одобряю ограничение сплошной вырубки лесов и полный ее запрет на охраняемых территориях".
Эту инициативу подписями поддержали 47 парламентария, они подчеркивают право граждан напрямую решать важнейшие для государства вопросы, которые могут оказать влияние на качество жизни нынешнего и будущих поколений.
"Десятилетия насчитывающие леса и их экосистемы исчезают все быстрее и быстрее, а Литва является одной из стран, наиболее интенсивно занимающихся сплошной вырубкой леса в Европейском союзе, и ее процент лесистости уже ниже среднего процента лесистости в европейских странах", - говорится в проекте постановления.
В нем обращается внимание, что леса являются ключевой экосистемой страны, предоставляющей регулирующие, снабжающие и культурные услуги.
Как предусматривает закон, консультативные референдумы могут быть инициированы не менее чем 300 тыс. граждан или Сеймом.
Такой консультативный референдум считается состоявшимся, если в нем принимают участие более половины граждан страны, имеющих право голоса.
Решение, предложенное референдумом, считается принятым только в том случае, если за него проголосовало не менее половины проголосовавших граждан.