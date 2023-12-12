Сейм не одобрил инициативу референдума по защите лесов

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Protestas "Kieno miškas?"
Protestas "Kieno miškas?"
ФОТО: ELTA / Julius Kalinskas

Сейм не одобрил инициативу Фракции демократов "Во имя Литвы" – вместе с выборами в Европарламент 9 мая следующего года провести консультативный референдум по вопросу ограничения сплошной вырубки лесов и ее запрета на охраняемых территориях.

Во вторник такое постановление поддержали 56 членов Сейма, 25 были против, а 41 депутат воздержался. За доработку проекта проголосовали 54 парламентария, за его отклонение – 54. В ходе второго голосования большинством в один голос было решено разрешить инициаторам доработать проект.

На референдум планируется вынести текст решения по этому важному для жизни государства и нации вопросу: "Я одобряю ограничение сплошной вырубки лесов и полный ее запрет на охраняемых территориях".

Эту инициативу подписями поддержали 47 парламентария, они подчеркивают право граждан напрямую решать важнейшие для государства вопросы, которые могут оказать влияние на качество жизни нынешнего и будущих поколений.

"Десятилетия насчитывающие леса и их экосистемы исчезают все быстрее и быстрее, а Литва является одной из стран, наиболее интенсивно занимающихся сплошной вырубкой леса в Европейском союзе, и ее процент лесистости уже ниже среднего процента лесистости в европейских странах", - говорится в проекте постановления.

В нем обращается внимание, что леса являются ключевой экосистемой страны, предоставляющей регулирующие, снабжающие и культурные услуги.

Как предусматривает закон, консультативные референдумы могут быть инициированы не менее чем 300 тыс. граждан или Сеймом.

Такой консультативный референдум считается состоявшимся, если в нем принимают участие более половины граждан страны, имеющих право голоса.

Решение, предложенное референдумом, считается принятым только в том случае, если за него проголосовало не менее половины проголосовавших граждан.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
ru.DELFI.lt
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии