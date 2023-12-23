Сейм Литвы завершил осеннюю сессию: в субботу парламентарии собрались на последнее заседание

Во время осенней сессии рассматривались изменения в налоге на недвижимость, реформа Службы общественной безопасности (СОБ), ужесточение ограничений на продажу электронных сигарет и легализация использования ночных прицелов на охоте.
Осенью Сейм принял решение обратиться в Конституционный суд по поводу импичмента члену Сейма Ремигиюсу Жемайтайтису, обвиняемого в антисемитизме. Парламентарии запросили у суда заключение, противоречат ли Конституции антисемитские высказывания Р. Жемайтайтиса в публичном пространстве.
Среди главных осенних работ Сейма – утверждение госбюджета следующего года, бюджетов Государственного фонда социального страхования (Содры) и Фонда обязательного страхования здоровья (ФОСЗ), рассмотрение связанных с ними проектов.
В конце осенней сессии большое внимание было уделено вопросу об импичменте двум членам Сейма. На внеочередном заседании, состоявшемся в понедельник, парламент принял решение аннулировать мандат Петраса Гражулиса, грубо нарушившего Конституцию и присягу члена Сейма. Однако импичмент другому депутату Сейма, члену фракции Партии труда Витаутасу Гапшису провалился. Сейм решил оставить мандат парламентария В. Гапшису, отбывающему тюремное заключение.
На этой осенней сессии в Сейм не был возвращен проект гражданского союза, регулирующий отношения однополых пар. По мнению инициаторов проекта, представителей Партии свободы, поддержки партнеров по коалиции недостаточно для принятия закона.
Осенняя сессия начинается 10 сентября и заканчивается 23 декабря.