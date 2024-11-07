Сейм Литвы запретил участие поставщиков из недружественных стран в стратегических госзакупках

В третьем чтении за поправки к законам о государственных закупках, осуществляемых в сфере обороны и безопасности, и к сопутствующим законам о покупающих субъектах закупок, осуществляемых в сфере водного хозяйства, энергетики, транспорта или почтовых услуг, проголосовали 78 депутатов, 6 воздержались, против – не было.

По словам разработчика проекта Евы Пакарклите, после принятия законопроектов будет обеспечено, чтобы поставщики, участвующие в госзакупках, прекратили коммерческую деятельность в государстве-агрессоре или зоне его влияния, тем самым способствуя пополнению его бюджета в форме налогов. По его данным за прошлый год, таких компаний насчитывалось 140.