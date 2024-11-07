2024.11.07 15:49

Сейм Литвы запретил участие поставщиков из недружественных стран в стратегических госзакупках

 
Доминикас Даткунас
ru.DELFI.lt
ELTA
Seimo posėdis
Seimo posėdis
ФОТО: DELFI / Domantas Pipas

В четверг Сейм принял законопоправки, запрещающие поставщикам, работающим в недружественных Литве государствах и на территориях, участвовать в государственных закупках в сфере обороны, безопасности, водного хозяйства, энергетики, транспорта или почтовых услуг.

В третьем чтении за поправки к законам о государственных закупках, осуществляемых в сфере обороны и безопасности, и к сопутствующим законам о покупающих субъектах закупок, осуществляемых в сфере водного хозяйства, энергетики, транспорта или почтовых услуг, проголосовали 78 депутатов, 6 воздержались, против – не было.

По словам разработчика проекта Евы Пакарклите, после принятия законопроектов будет обеспечено, чтобы поставщики, участвующие в госзакупках, прекратили коммерческую деятельность в государстве-агрессоре или зоне его влияния, тем самым способствуя пополнению его бюджета в форме налогов. По его данным за прошлый год, таких компаний насчитывалось 140.

Это компании, работающие в России и аннексированном Крыму, в Беларуси, в неподконтрольном правительству Молдовы Приднестровье, а также в неподконтрольных правительству Грузии Абхазии и Южной Осетии.

В пояснительной записке к проектам подчеркивается стремление обеспечить последовательность правового регулирования путем согласования изменений с положением Закона о государственных закупках от 21 июня, дающим право препятствовать участию таких компаний в госзакупках.

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