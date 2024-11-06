Сейм Литвы рассмотрит поправки о запрете приема граждан России и Беларуси в Союз стрелков

Членами ССЛ также не смогут стать лица, которые участвуют в террористических группах или поддерживают с ними связи. Также граждане с психическими расстройствами, которые могут представлять угрозу реализации целей организации. Также те, кто призывает к нарушению независимости, целостности территории, конституционного строя Литовского государства.

Поправки к Закону о ССЛ предусматривают и структурные изменения – целью является создание отдельных специализированных стрелковых подразделений, которые будут выполнять задачи в области логистики, кибербезопасности, коммуникаций, медицины, организации связи, поиска людей, спасения, эвакуации и другие задачи. Такие специализированные подразделения в случае войны будут закреплены за вооруженными силами, в то время как другие подразделения ССЛ будут оказывать помощь государственным и муниципальным учреждениям для обеспечения выполнения жизненно важных функций.