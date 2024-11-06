Сейм Литвы рассмотрит поправки о запрете приема граждан России и Беларуси в Союз стрелков

В поправках в законодательные акты, инициированные Министерством обороны, предлагается предусмотреть, что стрелками не могут быть граждане, получившие гражданство государств, представляющих угрозу национальной безопасности Литвы. В перечень таких зарубежных стран, утвержденный правительством, вошли три страны – Россия, Беларусь и Китай.
В случае принятия поправок в закон к ССЛ не смогут присоединяться и те граждане, которые сотрудничают или ранее сотрудничали, поддерживали связи с иностранными разведывательными службами или службами безопасности, лицами этих учреждений – если такое общение представляет угрозу безопасности деятельности организации. Информацию о таких лицах ССЛ будут предоставлять Департамент государственной безопасности (ДГБ) и другие учреждения, уполномоченные Кабинетом министров.
Членами ССЛ также не смогут стать лица, которые участвуют в террористических группах или поддерживают с ними связи. Также граждане с психическими расстройствами, которые могут представлять угрозу реализации целей организации. Также те, кто призывает к нарушению независимости, целостности территории, конституционного строя Литовского государства.
Поправки к Закону о ССЛ предусматривают и структурные изменения – целью является создание отдельных специализированных стрелковых подразделений, которые будут выполнять задачи в области логистики, кибербезопасности, коммуникаций, медицины, организации связи, поиска людей, спасения, эвакуации и другие задачи. Такие специализированные подразделения в случае войны будут закреплены за вооруженными силами, в то время как другие подразделения ССЛ будут оказывать помощь государственным и муниципальным учреждениям для обеспечения выполнения жизненно важных функций.
После одобрения правительством законопроекта, предложенного Минобороны, вопрос передается на рассмотрение Сейма. Министерство планирует утвердить все изменения до конца этого года.
По данным ССЛ, в настоящее время организация объединяет около 16 тыс. патриотически настроенных граждан.