Сейм Литвы принял проект государственного бюджета на 2024 год

Также было одобрено предложение евродепутата Морганы Даниэле о выделении Министерству внутренних дел дополнительных 45 000 евро на развитие Литовской миграционной информационной системы (MIGRIS). "За" проголосовали 72 депутата, "против" и "воздержавшихся" не было.

На заседании было одобрено предложение евродепутата Казиса Старкявичюса увеличить ассигнования на Службу государственных закупок на 450 000 евро, чтобы она могла выполнять свои функции. "За" проголосовали 96 человек, 2 воздержались, против не было ни одного члена Сейма.

Перед голосованием по проекту в целом в палате Сейма были отклонены все предложения парламентариев, которые не были поддержаны правительством, поскольку за них не проголосовало достаточное количество депутатов - 71. Предложения парламентариев составляли 690 миллионов евро, и в начале недели правительство приняло лишь небольшое их количество - на сумму 645 000 евро.

"За" план расходов и доходов на 2024 год проголосовали 73 депутата, "против" - 52, воздержался один.

Также было поддержано предложение Витаутаса Миталаса и Аушрине Армонайте об увеличении ассигнований для Управления по регулированию коммуникаций на 120 тысяч евро и для Министерства юстиции на 30 тысяч евро, которые будут выделены Государственному управлению по защите прав потребителей. "За предложение проголосовали 69 депутатов, против и воздержавшихся не было.

Все три предложения были одобрены правительством на заседании в понедельник.

Проект бюджета на 2024 год предусматривает государственные доходы в размере 16,98 млрд евро и расходы в размере 20,61 млрд евро в следующем году. По сравнению с 2023 годом доходы бюджета вырастут на 1,43 млрд евро (9,2%), а расходы - более чем на 1,6 млрд евро (почти на 8,5%).

Государственный долг в 2024 году прогнозируется на уровне 39,9% (38,9% без учета баланса ЕС и кумулятивного эффекта), а дефицит - на уровне 3% (2,5% без учета временных мер). В 2025 году долг прогнозируется на уровне 43,1%, а дефицит - 2,5%.