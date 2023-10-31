Сейм Литвы отклонил резолюцию о повышении зарплат учителям и о выплате зарплат бастующим

За резолюцию проголосовали 59 членов Сейма, против – 24, воздержались 39 голосовавших. Члены парламентской оппозиции, подписавшие резолюцию, призывали Правительство принять решение о повышении заработной платы, предусмотренной в соглашении политических партий – 130% средней заработной платы (СЗП) для педагогов и 150% СЗП для ученых и исследователей.

В резолюции также призывали к скорейшему достижению соглашения о выполнении требований бастующих работников образования и подготовке плана реализации на основе ресурсов.

Кроме того, оппозиционные члены Сейма просили обеспечить выплату заработной платы работникам образования, участвующим в забастовке.