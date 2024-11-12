2024.11.12 14:12

Сейм Литвы одобрил законопроект о применении огнестрельного оружия для нейтрализации метеозондов и дронов

 
Гайле Ярушевичюте-Моцкувене
ru.DELFI.lt
ELTA
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ФОТО: VSAT

Во вторник Сейм одобрил законопоправки, направленные на создание правовых условий для применения сотрудниками правопорядка огнестрельного оружия для нейтрализации метеозондов.

Поправки также предполагают расширение бесполетных зон для дронов, где сотрудники также смогут применять расширенный спектр технических и специализированных средств для нейтрализации дронов и метеозондов.

„По сути, законопроекты касаются таких мер, как расширение бесполетной зоны над нашей критически важной инфраструктурой. Особенно это касается деятельности авиакомпаний и авиационной безопасности“, – заявил замминистра МВД Виталий Дмитриев при внесении закона.

Как сообщили в МВД, в связи с участившимися в последнее время случаями контрабанды с помощью метеозондов, фиксируются инциденты, когда они представляют угрозу охране объектов госбезопасности, военных объектов и гражданской авиации. По данным ведомства, только в этом году – до середины октября – в Литве зафиксирован 791 метеозонд с контрабандными грузами из Беларуси. Такие тенденции усилились со второй половины августа.

В целях контроля над этими потоками и усиления охраны важных объектов предлагается создать правовые предпосылки для применения сотрудниками специальных средств, в том числе огнестрельного оружия, в качестве крайней меры для нейтрализации воздушных летательных аппаратов и других объектов, представляющих угрозу.

В случае принятия предложенных поправок Сеймом, сотрудники правопорядка получат право „применять специальные средства, огнестрельное оружие против летательных аппаратов и автономно или дистанционно управляемых объектов, перемещающихся по воздуху, земле, поверхности воды или под водой“.

Таким образом сотрудники смогут нейтрализовать объекты, представляющие угрозу, в случае возникновения угрозы авиационной безопасности, охране границ и объектам предприятий, важных для обеспечения национальной безопасности, а также в случае использования летательных аппаратов или объектов для совершения преступления – перевозке контрабанды.

При этом в пакет поправок к законодательным актам вошли поправки к Закону об авиации, дающие сотрудникам правопорядка право применять технические и специальные средства по нейтрализации и поиску дронов и других объектов в географических зонах действия беспилотных систем и на территориях, где запрещены полеты летательных аппаратов.

Также предлагается предусмотреть такие пространства не только в орнитологических заповедниках, но и в государственных природных заповедниках, заказниках, биосферных заповедниках и биосферных полигонах.

В министерстве указывают, что данные поправки будут способствовать соответствующей защите охраняемых животных от дронов.

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