Сейм Литвы одобрил законопроект о применении огнестрельного оружия для нейтрализации метеозондов и дронов

Поправки также предполагают расширение бесполетных зон для дронов, где сотрудники также смогут применять расширенный спектр технических и специализированных средств для нейтрализации дронов и метеозондов.
„По сути, законопроекты касаются таких мер, как расширение бесполетной зоны над нашей критически важной инфраструктурой. Особенно это касается деятельности авиакомпаний и авиационной безопасности“, – заявил замминистра МВД Виталий Дмитриев при внесении закона.
Как сообщили в МВД, в связи с участившимися в последнее время случаями контрабанды с помощью метеозондов, фиксируются инциденты, когда они представляют угрозу охране объектов госбезопасности, военных объектов и гражданской авиации. По данным ведомства, только в этом году – до середины октября – в Литве зафиксирован 791 метеозонд с контрабандными грузами из Беларуси. Такие тенденции усилились со второй половины августа.
В целях контроля над этими потоками и усиления охраны важных объектов предлагается создать правовые предпосылки для применения сотрудниками специальных средств, в том числе огнестрельного оружия, в качестве крайней меры для нейтрализации воздушных летательных аппаратов и других объектов, представляющих угрозу.
В случае принятия предложенных поправок Сеймом, сотрудники правопорядка получат право „применять специальные средства, огнестрельное оружие против летательных аппаратов и автономно или дистанционно управляемых объектов, перемещающихся по воздуху, земле, поверхности воды или под водой“.
Таким образом сотрудники смогут нейтрализовать объекты, представляющие угрозу, в случае возникновения угрозы авиационной безопасности, охране границ и объектам предприятий, важных для обеспечения национальной безопасности, а также в случае использования летательных аппаратов или объектов для совершения преступления – перевозке контрабанды.
При этом в пакет поправок к законодательным актам вошли поправки к Закону об авиации, дающие сотрудникам правопорядка право применять технические и специальные средства по нейтрализации и поиску дронов и других объектов в географических зонах действия беспилотных систем и на территориях, где запрещены полеты летательных аппаратов.
Также предлагается предусмотреть такие пространства не только в орнитологических заповедниках, но и в государственных природных заповедниках, заказниках, биосферных заповедниках и биосферных полигонах.
В министерстве указывают, что данные поправки будут способствовать соответствующей защите охраняемых животных от дронов.