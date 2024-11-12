Сейм Литвы одобрил законопроект о применении огнестрельного оружия для нейтрализации метеозондов и дронов

Поправки также предполагают расширение бесполетных зон для дронов, где сотрудники также смогут применять расширенный спектр технических и специализированных средств для нейтрализации дронов и метеозондов.

Как сообщили в МВД, в связи с участившимися в последнее время случаями контрабанды с помощью метеозондов, фиксируются инциденты, когда они представляют угрозу охране объектов госбезопасности, военных объектов и гражданской авиации. По данным ведомства, только в этом году – до середины октября – в Литве зафиксирован 791 метеозонд с контрабандными грузами из Беларуси. Такие тенденции усилились со второй половины августа.