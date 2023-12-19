Сейм Литвы одобрил предложение о запрете продаж анонимных SIM-карт

"Уже сейчас в законе прописана обязанность операторов защищать и при необходимости раскрывать правоохранительным органам данные тех абонентов, которые заключают долгосрочные договоры, а таких абонентов абсолютное большинство. Однако существует некоторая серая зона, когда речь идет о покупке предоплаченных SIM-карт, использовании средств связи и оставаться неизвестным. Статистика показывает, что абсолютное большинство преступных действий совершается при использовании телефона с такими SIM-картами.

Такие карты успешно циркулируют в местах заключения, позволяя совершать звонки, особенно пожилым людям, которые доверчиво раскрывают свои банковские данные для входа и теряют внушительные суммы; их используют контрабандисты, сообщающие о якобы заложенных взрывчатках. Зачастую они используются один раз и после совершения преступного деяния выбрасываются вместе с дешевыми телефонами. Я думаю, что этими поправками мы будем способствовать предотвращению подобных преступных деяний", - сказал член Сейма Миндаугас Скритулскас.