2024.09.03 16:43

Сейм Литвы одобрил кандидатуру Кубилюса в ЕК

 
Гайле Ярушевичюте-Моцкувене
ELTA
ru.DELFI.lt
Andrius Kubilius
Andrius Kubilius
ФОТО: Žygimantas Gedvila | Elta

На внеочередном заседании, созванном во вторник, Сейм утвердил кандидатуру депутата Европарламента Андрюса Кубилюса на пост еврокомиссара.

За кандидатуру А. Кубилюса проголосовали 70 членов Сейма, против – 24, воздержались 15 депутатов.

„Мы все являемся представителями Литвы, независимо от того, где работаем. И мы вместе создаем Литву, но мы должны помнить, что мы вместе создаем и Европейский союз. И создавая Европейский союз, мы вместе создаем и Литву“, - сказал в ходе заседания А. Кубилюс.

„Я вижу, что мы действительно можем очень помочь Европе, опираясь на наш опыт, на наши возможности и не боясь передать его Европейскому союзу“, - добавил он.

В прошлый четверг президент Г. Науседа подписал представленный правительством указ, которым утвердил кандидатуру А. Кубилюса в еврокомиссары.

Кандидатуру еврокомиссара предлагает правительство после согласования позиции с президентом и Сеймом.

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