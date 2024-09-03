Сейм Литвы одобрил кандидатуру Кубилюса в ЕК

За кандидатуру А. Кубилюса проголосовали 70 членов Сейма, против – 24, воздержались 15 депутатов.

„Мы все являемся представителями Литвы, независимо от того, где работаем. И мы вместе создаем Литву, но мы должны помнить, что мы вместе создаем и Европейский союз. И создавая Европейский союз, мы вместе создаем и Литву“, - сказал в ходе заседания А. Кубилюс.

„Я вижу, что мы действительно можем очень помочь Европе, опираясь на наш опыт, на наши возможности и не боясь передать его Европейскому союзу“, - добавил он.

В прошлый четверг президент Г. Науседа подписал представленный правительством указ, которым утвердил кандидатуру А. Кубилюса в еврокомиссары.