Сейм Литвы лишил консерватора Вишняускаса депутатской неприкосновенности

За такое решение проголосовали 97 депутатов Сейма, против выступил 1 депутат, воздержавшихся не было.
Такое предложение внесла в Сейм специальная следственная комиссия, состоящая из представителей всех парламентских фракций. О лишении депутатской неприкосновенности просил и сам А. Вишняускас.
„Прошу лишить меня правовой неприкосновенности и позволить мне продолжать защищать себя законными средствами“, – заявил в ходе заседания А. Вишняускас.
Присутствовавший на заседании комиссии прокурор Дарюс Валис повторил членам комиссии заявления, сделанные ранее в зале Сейма генеральным прокурором Нидой Грунскене, и отметил, что в ходе предварительного расследования было собрано достаточно данных, дающих основание полагать, что документы об использовании средств, выделенных на деятельность А. Вишняускаса как депутата муниципального совета, были подделаны.
Сам А. Вишняускас воздержался от комментариев по поводу предъявленных ему обвинений, лишь отметил, что просит парламентариев лишить его неприкосновенности.
„Мне больше нечего добавить и сказать. С материалами предварительного расследования я не знаком, меня никак не допрашивали. Мне было бы сложно комментировать факты и детали. Прошу лишить меня неприкосновенности и позволить продолжать защищать себя законными средствами“, – заявил политик, оказавшийся в поле зрения правоохранительных органов.
Однако у Артураса Скарджюса из Смешанной группы депутатов Сейма возникли вопросы к А. Вишняускасу, который приостановил свое членство в партии консерваторов. Оппозиционный политик поинтересовался у А. Вишняускаса, не собирается ли тот уйти в отставку с должности депутата Сейма после скандала.
„Это был скорее комментарий, чем вопрос. Поэтому я и не буду на него отвечать“, – сказал А. Вишняускас.
В начале августа в Сейм обратилась генеральный прокурор Н. Грунскене с просьбой лишить правовой неприкосновенности депутата, бывшего консерватора А. Вишняускаса. Сообщается, что политик мог подать в администрацию Мариямпольского самоуправления поддельные документы о возмещении расходов на его деятельность в качестве депутата совета. Таким образом, ему необоснованно и незаконно было выплачено более 2,1 тыс. евро.