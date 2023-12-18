Сейм Литвы лишил Гражулиса депутатского мандата

За лишение П. Гражулиса мандата проголосовали 86 членов Сейма.

Против высказались 8 парламентариев, воздержались 4, также было 7 испорченных бюллетеней.

В голосовании участвовали представители всех правящих фракций, а также представители Фракции демократов "Во имя Литвы", фракций Партии труда и Социал-демократической партии Литвы (СДПЛ).

Представители Смешанной группы членов Сейма и Союза крестьян и зеленых Литвы (СКЗЛ) в голосовании не участвовали.

Постановление об аннулировании мандата члена Сейма считается принятым, если за него проголосовало не менее 3/5 всех членов Сейма, то есть 85 парламентариев.

Если постановление об аннулировании мандата члена Сейма не принимается, считается, что Сейм не одобрил импичмент.

Статут (устав) Сейма позволяет депутату, которому грозит импичмент, отказаться от мандата члена Сейма на любом этапе процесса импичмента, но только до начала голосования. Такое письменное заявление должно быть немедленно удовлетворено, а процедура импичмента в Сейме прекращается.