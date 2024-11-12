Сейм Литвы денонсировал таможенные соглашения с Россией и Беларусью

В третьем чтении за проект закона „О соглашении между правительством Литовской Республики и правительством Республики Беларусь о сотрудничестве в борьбе с нарушениями таможенного законодательства“ проголосовали 93 депутата Сейма, двое воздержались, против – не было.
По данным разработчика проекта – Минфина – соглашения с Россией о сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных делах были заключены в 1995 году, а с Беларусью – о сотрудничестве в борьбе с нарушениями таможенного законодательства – в 1996 г.
Однако, по данным ведомства, с начала широкомасштабной агрессии Кремля против Украины литовская таможня прекратила сотрудничество и обмен информацией с таможенными службами России и Беларуси.
Но, как сказано в проекте, лица, ведущие торговлю с Россией или Беларусью, предоставляют литовским ведомствам документы этих стран в качестве доказательства в административных спорах, чтобы доказать законность своей деятельности.
Литовская таможня должна признать предоставленные доказательства в соответствии с вышеупомянутыми соглашениями, однако не может проверить их подлинность из-за прекратившегося сотрудничества.
Кроме того, в проекте подчеркивается, что соглашения, заключенные до вступления Литвы в Евросоюз, не имеют большей практической ценности.