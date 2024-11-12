2024.11.12 11:23

Сейм Литвы денонсировал таможенные соглашения с Россией и Беларусью

 
Жигимантас Шилобритас
ru.DELFI.lt
ELTA
Estijos, Latvijos, Lenkijos, Lietuvos bei Suomijos muitinių vadovai pasirašė susitarimą dėl vienodų kontrolės priemonių taikymo.
Estijos, Latvijos, Lenkijos, Lietuvos bei Suomijos muitinių vadovai pasirašė susitarimą dėl vienodų kontrolės priemonių taikymo.
ФОТО: Julius Kalinskas | ELTA / Julius Kalinskas

Во вторник Сейм одобрил предложение о денонсации соглашений Литвы с Россией и Беларусью о взаимопомощи в таможенных делах и предотвращении правонарушений.

В третьем чтении за проект закона „О соглашении между правительством Литовской Республики и правительством Республики Беларусь о сотрудничестве в борьбе с нарушениями таможенного законодательства“ проголосовали 93 депутата Сейма, двое воздержались, против – не было.

По данным разработчика проекта – Минфина – соглашения с Россией о сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных делах были заключены в 1995 году, а с Беларусью – о сотрудничестве в борьбе с нарушениями таможенного законодательства – в 1996 г.

Однако, по данным ведомства, с начала широкомасштабной агрессии Кремля против Украины литовская таможня прекратила сотрудничество и обмен информацией с таможенными службами России и Беларуси.

Но, как сказано в проекте, лица, ведущие торговлю с Россией или Беларусью, предоставляют литовским ведомствам документы этих стран в качестве доказательства в административных спорах, чтобы доказать законность своей деятельности.

Литовская таможня должна признать предоставленные доказательства в соответствии с вышеупомянутыми соглашениями, однако не может проверить их подлинность из-за прекратившегося сотрудничества.

Кроме того, в проекте подчеркивается, что соглашения, заключенные до вступления Литвы в Евросоюз, не имеют большей практической ценности.

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