Сейм Литвы денонсировал таможенные соглашения с Россией и Беларусью

В третьем чтении за проект закона „О соглашении между правительством Литовской Республики и правительством Республики Беларусь о сотрудничестве в борьбе с нарушениями таможенного законодательства“ проголосовали 93 депутата Сейма, двое воздержались, против – не было.

По данным разработчика проекта – Минфина – соглашения с Россией о сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных делах были заключены в 1995 году, а с Беларусью – о сотрудничестве в борьбе с нарушениями таможенного законодательства – в 1996 г.

Однако, по данным ведомства, с начала широкомасштабной агрессии Кремля против Украины литовская таможня прекратила сотрудничество и обмен информацией с таможенными службами России и Беларуси.