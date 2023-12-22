Сейм Литвы cклонен одобрить разработанную Минобороны реформу призывников

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: Organizacijos nuotr.

В четверг Сейм одобрил реформу обязательной начальной военной службы, подготовленную Министерством обороны, целью которой является увеличение числа призывников и ускорение подготовки активного резерва армии.

За пакет реформы призывников проголосовали 72 члена Сейма, против – 1, воздержались 25 парламентариев.

Представляя реформу воинской обязанности, министр обороны Арвидас Анушаускас подчеркнул, что она не ставит целью определить количество новых молодых людей, призываемых на обязательную военную службу.

По его словам, целью этой инициативы является, прежде всего, изменение действующего порядка призыва.

Реформа призывников будет рассматриваться во время весенней сессии Сейма.

По словам Минобороны, изменения в законах должны не только повысить привлекательность службы, подготовить больше младших командиров и специалистов, которых не хватает Литовской армии, увеличить численность активного резерва армии, но и в долгосрочной перспективе обеспечить возможность перехода ко всеобщему призыву.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
ru.DELFI.lt
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии