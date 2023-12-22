Сейм Литвы cклонен одобрить разработанную Минобороны реформу призывников

За пакет реформы призывников проголосовали 72 члена Сейма, против – 1, воздержались 25 парламентариев.

Представляя реформу воинской обязанности, министр обороны Арвидас Анушаускас подчеркнул, что она не ставит целью определить количество новых молодых людей, призываемых на обязательную военную службу.

По его словам, целью этой инициативы является, прежде всего, изменение действующего порядка призыва.

Реформа призывников будет рассматриваться во время весенней сессии Сейма.