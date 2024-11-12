Сейм Литвы 2020-2024 завершил свою работу, передав эстафету новому парламенту

„По сути, оглядываясь назад, можно сказать, что мы действительно достойно справились с основными вызовами: это и вопросы национальной безопасности, и все те геополитические напряжения, которые докатились до Литвы. Сегодня мы заканчиваем свою каденцию, сделав действительно многое для того, чтобы быть более безопасными, чем когда-либо. Мы также являемся лидерами региона в сфере экономики, у нас действительно есть крепкая основа. Хочется пожелать, чтобы у следующего Сейма дела обстояли не хуже, чем у нас“, - сказала журналистам перед последним заседанием Сейма В. Чмилите-Нильсен.