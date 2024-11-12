Сейм Литвы 2020-2024 завершил свою работу, передав эстафету новому парламенту

Завершив повестку последнего пленарного заседания, парламентарии, исполнив государственный гимн, попрощались со своими коллегами, с Сеймом, где на протяжении четырех лет участвовали в законодательном процессе.
Спикер Сейма Виктория Чмилите-Нильсен говорит, что завершившему свой срок парламенту пришлось столкнуться с серьезными вызовами, с которыми ему удалось достойно справиться.
„По сути, оглядываясь назад, можно сказать, что мы действительно достойно справились с основными вызовами: это и вопросы национальной безопасности, и все те геополитические напряжения, которые докатились до Литвы. Сегодня мы заканчиваем свою каденцию, сделав действительно многое для того, чтобы быть более безопасными, чем когда-либо. Мы также являемся лидерами региона в сфере экономики, у нас действительно есть крепкая основа. Хочется пожелать, чтобы у следующего Сейма дела обстояли не хуже, чем у нас“, - сказала журналистам перед последним заседанием Сейма В. Чмилите-Нильсен.
Позже, в своей заключительной речи с трибуны Сейма, она сказала, что убеждена, что через какое-то время эту каденцию будут вспоминать как пример успешной работы, потому что „в долгосрочной перспективе остаются не слова, а дела“.
Глава парламента поблагодарила всех коллег, работавших в позиции и в оппозиции, за совместную работу.
Глава уходящего Сейма пожелала успехов новому парламенту, который соберется на этой неделе.
В четверг, 14 ноября, состоится первое заседание нового Сейма.
ELTA напоминает, что срок полномочий членов Сейма начинает отсчитываться со дня, когда новоизбранный Сейм собирается на свое первое заседание. С начала этого заседания истекает срок полномочий ранее избранных членов Сейма.