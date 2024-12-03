Сейм лишил Жемайтайтиса депутатской неприкосновенности

За отмену правовой неприкосновенности политика проголосовал 101 член Сейма, голосов против и воздержавшихся не было. Представители фракции „Заря Немана“ в Сейме в голосовании не участвовали.

Парламентарий, обвиняемый в разжигании ненависти к лицам еврейской национальности, согласился на лишение его правовой неприкосновенности в упрощенном порядке. Однако в ходе заседания Р. Жемайтайтис утверждал, что не согласен с предъявленными ему обвинениями, и назвал возбужденное против него дело политическим.