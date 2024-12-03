Сейм лишил Жемайтайтиса депутатской неприкосновенности

За отмену правовой неприкосновенности политика проголосовал 101 член Сейма, голосов против и воздержавшихся не было. Представители фракции „Заря Немана“ в Сейме в голосовании не участвовали.
Парламентарий, обвиняемый в разжигании ненависти к лицам еврейской национальности, согласился на лишение его правовой неприкосновенности в упрощенном порядке. Однако в ходе заседания Р. Жемайтайтис утверждал, что не согласен с предъявленными ему обвинениями, и назвал возбужденное против него дело политическим.
„Облегчая работу, я сам согласился не формировать комиссию, но я не согласен с обращением генпрокурора и желанием генпрокурора, потому что это абсолютно политическое дело, это абсолютно политическая расправа“, - заявил Р. Жемайтайтис во время заседания.
Н. Грунскене подписала обращение к Сейму о лишении неприкосновенности Р. Жемайтайтиса во исполнение решения Вильнюсского окружного суда от 18 ноября, которым суд обязал выполнить это действие в целях продолжения рассмотрения уголовного дела.
Лишить политика иммунитета просят ввиду того, что в Вильнюсском окружном суде начато рассмотрение уголовного дела, по которому Р. Жемайтайтиса судят за разжигание ненависти к лицам еврейской национальности и публичное одобрение международных преступлений, их отрицание или грубое унижение.
Согласно уголовному делу, обвинения против Р. Жемайтайтиса основаны на его собственных публикациях в социальной сети Facebook. Будучи членом Сейма предыдущего созыва, Р. Жемайтайтис, комментируя новость о том, что израильские войска снесли палестинскую школу, возможно, оскорблял лиц еврейской национальности, использовал в соцсети антисемитские высказывания.
ELTA напоминает, что, несмотря на критику зарубежных партнеров, Социал-демократическая партия Литвы, формировавшая правящее большинство, подписала коалиционное соглашение с „Зарей Немана“ во главе с Р. Жемайтайтисом, который нарушил присягу члена Сейма антисемитскими высказываниями, и Союзом демократов „Во имя Литвы“.
В апреле Конституционный суд постановил, что Р. Жемайтайтис своими антисемитскими высказываниями нарушил присягу члена Сейма и грубо нарушил Конституцию. После решения Конституционного суда Р. Жемайтайтис сам отказался от мандата члена Сейма, однако осенью он участвовал в выборах в Сейм и был избран повторно.