Сейм лишил правовой неприкосновенности депутата Жемайтайтиса

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Remigijus Žemaitaitis
Remigijus Žemaitaitis
ФОТО: ELTA / Dainius Labutis

На внеочередной сессии Сейм принял решение удовлетворить ходатайство генерального прокурора лишить депутата Ремигиюса Жемайтайтиса, обвиняемого в антисемитизме, правовой неприкосновенности, и позволить привлечь его к ответственности.

За это проголосовали 77 членов Сейма, голосов против и воздержавшихся не было.

Во вторник специальная комиссия единогласно приняла решение предложить Сейму удовлетворить ходатайство Генпрокуратуры и привлечь обвиняемого в антисемитизме члена Сейма к ответственности.

"Этим голосованием мы не решаем, виновен или невиновен Жемайтайтис. Мы лишь решаем, можем ли позволить прокуратуре продолжить расследование и установить истину", - призвал на заседании проголосовать за лишение иммунитета председатель комиссии Бронисловас Матялис.

В середине января генеральный прокурор Нида Грунскене обратилась в Сейм по поводу лишения правовой неприкосновенности депутата Ремигиюса Жемайтайтиса.

Запрос генерального прокурора о разрешении привлечь к уголовной ответственности парламентария был подан после оценки совокупности данных, собранных в ходе досудебного расследования, начатого 8 мая 2023 года, по подозрению в публичном унижении, оскорблении лиц по национальному признаку и возбуждение ненависти к лицам еврейской национальности.

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