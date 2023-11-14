Сейм исключил из повестки дня первое чтение госбюджета на следующий год

За такое предложение оппозиционной фракции Партии труда проголосовали 63 депутата, против – 53, воздержались – 6 депутатов.
Как уверял председатель партии труда Андрюс Мазуронис, внесший данное предложение, заключение Комитета Сейма по бюджету и финансам (КБФ) не соответствует требованиям устава Парламента.
"Возник определенный "конфуз" по поводу рассмотрения бюджета. Заключение Комитета Сейма по бюджету и финансам, которое они сформулировали, не соответствует требованиям Устава Сейма. (...) КБФ составил заключение, не рассмотрев предложения других комитетов, просто решил вернуть его в Правительство на рассмотрение. Такая формулировка заключения комитета не соответствует требованиям Устава Сейма", – заявил А. Мазуронис на пленарном заседании.
Между тем председатель КБФ Миндаугас Линге пояснил, что подобные заключения комитета являются обычной практикой, а предложения по бюджету не основаны на финансовых источниках.
"Комитет рассмотрел заключение, зарегистрировал, и очень жаль, что старожилам Сейма приходится напоминать о таких элементарных вещах, где, наверное, во всех созывах такие формулировки, какие использовались и в заключении этого Комитета, регистрировались, рассматривались и вносились в Сейм", – сказал М. Линге.
Предложение исключить чтение бюджета из повестки дня во вторник было принято благодаря представителям оппозиционных фракций и двум представителям Партии свободы – Еве Пакарклите и Томасу Витаутасу Раскявичюсу. Если бы вышеупомянутые два парламентария проголосовали против или воздержались, то предложение потребовало бы повторного голосования.
Во вторник в Сейме должно было состояться первое чтение проекта госбюджета на 2024 год.
Проект госбюджета был внесен в Сейм 10 октября, сумма предложений парламентариев и учреждений составляет более 1,3 млрд евро, причем наибольшие суммы предлагается выделить на дорожную инфраструктуру.