2025.04.17 13:31

Сейм еще на год продлил санкции против граждан Беларуси и России

 
ELTA
Вилюс Наркунас
ru.DELFI.lt
Laurynas Kasčiūnas
Laurynas Kasčiūnas
ФОТО: Dainius Labutis | Elta

Сейм продлил национальные санкции в отношении граждан России и Беларуси еще на год, однако предложение консерваторов ужесточить ограничительные меры в отношении жителей обеих стран было отклонено.

За закон о продлении санкций проголосовали 115 парламентариев. Голосов против не было, один член Сейма воздержался.

Закон ужесточает порядок выдачи разрешений на постоянное и временное проживание, оформления виз, а также предоставления статуса электронного резидента гражданам России и Беларуси. Также запрещено передвижение граждан России через внешнюю границу ЕС, а прибывающие оцениваются на предмет дополнительных рисков.

Кроме того, правовой акт ограничивает право граждан России приобретать недвижимость в Литве, импортировать сельскохозяйственную продукцию и корма российского и белорусского производства, а также украинскую гривну.

Правда, парламентарии не поддержали предложение части консерваторов, стремившихся к унификации и ужесточению санкций в отношении граждан России и Беларуси. Представители оппозиционной фракции зарегистрировали предложение об аннулировании разрешения на временное проживание, выдаваемого гражданам России и Беларуси в Литве, если они выезжали в эти страны-агрессоры более одного раза за последние 3 календарных месяца.

Впервые закон о введении национальных санкций в отношении граждан России и Беларуси был принят весной 2023 года. В прошлом году их действие было продлено на год.

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