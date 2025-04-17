Сейм еще на год продлил санкции против граждан Беларуси и России

За закон о продлении санкций проголосовали 115 парламентариев. Голосов против не было, один член Сейма воздержался.
Закон ужесточает порядок выдачи разрешений на постоянное и временное проживание, оформления виз, а также предоставления статуса электронного резидента гражданам России и Беларуси. Также запрещено передвижение граждан России через внешнюю границу ЕС, а прибывающие оцениваются на предмет дополнительных рисков.
Кроме того, правовой акт ограничивает право граждан России приобретать недвижимость в Литве, импортировать сельскохозяйственную продукцию и корма российского и белорусского производства, а также украинскую гривну.
Правда, парламентарии не поддержали предложение части консерваторов, стремившихся к унификации и ужесточению санкций в отношении граждан России и Беларуси. Представители оппозиционной фракции зарегистрировали предложение об аннулировании разрешения на временное проживание, выдаваемого гражданам России и Беларуси в Литве, если они выезжали в эти страны-агрессоры более одного раза за последние 3 календарных месяца.
Впервые закон о введении национальных санкций в отношении граждан России и Беларуси был принят весной 2023 года. В прошлом году их действие было продлено на год.