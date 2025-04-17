Сейм еще на год продлил санкции против граждан Беларуси и России

За закон о продлении санкций проголосовали 115 парламентариев. Голосов против не было, один член Сейма воздержался.

Закон ужесточает порядок выдачи разрешений на постоянное и временное проживание, оформления виз, а также предоставления статуса электронного резидента гражданам России и Беларуси. Также запрещено передвижение граждан России через внешнюю границу ЕС, а прибывающие оцениваются на предмет дополнительных рисков.

Кроме того, правовой акт ограничивает право граждан России приобретать недвижимость в Литве, импортировать сельскохозяйственную продукцию и корма российского и белорусского производства, а также украинскую гривну.