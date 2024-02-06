"Самая большая ошибка, которую совершили беларусы в 2020 году — это недооценили кровожадность режима". Интервью с бойцами полка Кастуся Калиновского

Говоря о борьбе против диктатуры, важно не ограничиваться лишь анализом процессов в российском обществе — те же события 2020 года в Беларуси дали серьезный материал для размышлений и анализа. Говоря о работе над ошибками, бойцы ПКК выводят простую формулу: "Вы не хотели, чтобы было как в Украине, в итоге получилось, как в Беларуси". Люди отнеслись к историчсекому шансу, как к перфомансу, протесту выходного дня — после чего все ушли на работу, считают бойцы.

"Самая большая ошибка, которую совершили беларусы в 2020 году — это недооценили кровожадность режима Лукашенко. Там было что-то похожее на просто выйти и сказать свое «нет». И не все понимают, что это не была революция. Мы честно должны признаться, что беларусы сами виноваты во многих моментах. Беларусы выбрали того самого Лукашенко сами. Не я, но мои родители это сделали. Мы должны говорить беларусам: никто, кроме нас самих, не может быть хозяином на своих землях, и наши же ошибки мы должны сами стремиться исправлять", — говорит Денис.