2025.02.05 06:54

Руководство страны выражает соболезнования жертвам стрельбы в Швеции

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Šaudynės Švedijoje
Šaudynės Švedijoje
ФОТО: EPA-ELTAKicki Nilsson

Президент Гитанас Науседа и премьер-министр Гинтаутас Палуцкас выразили соболезнования жертвам стрельбы, произошедшей в Швеции во вторник, и их родственникам.

„Я глубоко потрясен и опечален трагической стрельбой в Эребру. В этот темный час наши сердца с жертвами, их семьями и народом Швеции. Литва поддерживает своих друзей шведов. Наши мысли с вами“, - написал президент страны в своем аккаунте в социальной сети X.

„Ужасная стрельба в образовательном учреждении в Эребру унесла столько невинных жизней. Наши мысли с жертвами, их близкими и народом Швеции“, - написал премьер на платформе X.

Напомним, что во вторник в результате стрельбы в образовательном центре в центральной Швеции погибли около десяти человек, включая предполагаемого нападавшего, который, по словам сотрудников, не был известен полиции.

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