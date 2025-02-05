Руководство страны выражает соболезнования жертвам стрельбы в Швеции

„Я глубоко потрясен и опечален трагической стрельбой в Эребру. В этот темный час наши сердца с жертвами, их семьями и народом Швеции. Литва поддерживает своих друзей шведов. Наши мысли с вами“, - написал президент страны в своем аккаунте в социальной сети X.
„Ужасная стрельба в образовательном учреждении в Эребру унесла столько невинных жизней. Наши мысли с жертвами, их близкими и народом Швеции“, - написал премьер на платформе X.
Напомним, что во вторник в результате стрельбы в образовательном центре в центральной Швеции погибли около десяти человек, включая предполагаемого нападавшего, который, по словам сотрудников, не был известен полиции.