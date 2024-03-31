Руководство страны поздравляет жителей с Пасхой: желает единства, стойкости и любви

 
ELTA
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ФОТО: ELTA / Dainius Labutis

Президент Литвы Гитанас Науседа с супругой Дианой Науседене, поздравляя Литву с Пасхой, желают единства, покоя и стойкости.

"Пасхальное утро - обо всех нас, собравшихся у праздничного стола с надеждой на возрождение. С верой в то, что сила духа и души преодолеет силы тьмы и разрушения.

Давайте, собравшись за одним столом, почувствуем силу единства и укрепимся все у источника жизни: нашего знания, что Любовь – начало все начал. Знания, что правда, творчество и смысл всегда побеждают", – сказал Науседа в воскресном поздравлении.

Глава страны пожелал жителям единства, покоя и сил.

"Мы возродимся с новой силой, с новой радостью, новым вдохновением для взращивания Литвы. Единства, покоя и сил, дорогие!

Веселой Пасхи вашим детям. Мира и добра вашим домам. Будьте здоровы, сильны и счастливы", – сказал Науседа.

Премьер-министр Ингрида Шимоните, поздравляя с Пасхой сказала, что важно не забывать войну в Украине.

"В этом году праздник Возрождения и снова отмечаем в мире, переживающем трагедии. Это значит, что мы должны оставаться солидарными с украинцами, идущими путем страданий.

Сочувствие и забота должны вытеснить из наших сердец iвсе тени страха. Не надо забывать, что открытые двери наших сердец – это знак нашего роста и силы", – сказала Шимоните.

Она призвала не опускать рук, помогать друг другу.

"Да будет это важным напоминанием и подтверждением того, что не надо разочаровываться и опускать руки, поскольку сила Надежды, Веры и Любви все же побеждает. Давайте поможем ей раскрыться в нашей жизни, в каждом нашем выборе", – сказано в поздравлении премьер-министра.

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