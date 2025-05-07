Руководство страны поздравляет с Днем возвращения печати, языка и книги: язык стал символом нашего сопротивления

„Это день, когда мы вспоминаем всех, кто сопротивлялся угнетению, чтобы сохранить родной язык и национальную идентичность. Ведь ускорение становления литовской государственности во многом было обусловлено нашей борьбой за свой язык. Мы можем по праву гордиться этим. Язык стал символом нашего сопротивления, основой свободы, на которой зародилось современное Литовское государство“, - говорится в поздравлении Гитанаса Науседы.

По словам президента, забота о родном языке особенно важна в нынешних геополитических обстоятельствах, когда многие страны мира пытаются привлечь больше внимания к своему прошлому, происхождению и языку.