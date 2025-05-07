Руководство страны поздравляет с Днем возвращения печати, языка и книги: язык стал символом нашего сопротивления

„Это день, когда мы вспоминаем всех, кто сопротивлялся угнетению, чтобы сохранить родной язык и национальную идентичность. Ведь ускорение становления литовской государственности во многом было обусловлено нашей борьбой за свой язык. Мы можем по праву гордиться этим. Язык стал символом нашего сопротивления, основой свободы, на которой зародилось современное Литовское государство“, - говорится в поздравлении Гитанаса Науседы.
По словам президента, забота о родном языке особенно важна в нынешних геополитических обстоятельствах, когда многие страны мира пытаются привлечь больше внимания к своему прошлому, происхождению и языку.
„Литовский язык – как бриллиант, который нельзя просто положить и хранить – мы должны постоянно его полировать, украшать и актуализировать. Никто не сделает эту работу лучше нас. Пусть этот день вдохновит нас на дальнейшее бережное отношение к языку, укрепление свободы прессы и защиту культурной самобытности“, - добавил президент.
В свою очередь премьер-министр Гинтаутас Палуцкас, поздравляя граждан страны с этим днем, также отметил, что литовский язык является неотъемлемой частью национально-культурной идентичности государства.
„Сегодня свобода слова, его беспрепятственное распространение и обмен идеями являются основой устойчивости и качества демократии, а живой литовский язык – драгоценной частью нашей национальной и культурной идентичности. Поздравляю с Днем возвращения печати, языка и книги и благодарю всех, кто вносит вклад в развитие и укрепление этих ценностей“, - цитируется в сообщении глава правительства.