Руководство страны поздравляет беларусов с Днем Воли: литовцы знают цену свободе и демократии

„Литовцы хорошо знают цену свободе и демократии. Мы сами прошли этот путь и считаем своим долгом поддерживать народ Беларуси, который стремится создать свободное, демократическое, плюралистическое общество. Литовцев и белорусов связывает вековая общая история, а наши народы объединяет искренняя дружба, проверенная временем“, - говорится в поздравлении президента.
„В этот День Воли Беларуси я твердо верю, что перед лицом сегодняшних беспрецедентных вызовов воля и сила вашего народа продолжать борьбу за демократию останутся крепкими и непоколебимыми, а демократическая Беларусь найдет свое заслуженное место в семье европейских стран“, - сказал президент, заверив, что Литва продолжит поддерживать гражданское общество Беларуси.
Премьер-министр: Литва верит в свободу Беларуси и поддерживает ее народ на пути к демократии
В свою очередь, поздравляя белорусов, премьер-министр Гинтаутас Палуцкас отметил, что Литва твердо поддерживает стремление белорусского народа к демократии и свободе.
„Мы знаем, что свобода не может подавляться вечно – рано или поздно она побеждает любые репрессии. Сегодня мы в очередной раз призываем нелегитимного лидера Беларуси А. Лукашенко освободить и реабилитировать всех политических заключенных – людей, единственным „преступлением“ которых является любовь к своей стране и стремление к правде. Мы также подчеркиваем необходимость привлечения к ответственности лиц, виновных в преступлениях против человечности и участии Беларуси в войне России против Украины. Мы продолжим оказывать давление на незаконное руководство Беларуси санкциями“, - сказал Г. Палуцкас, подчеркнув, что будущее Беларуси зависит от свободных и честных выборов.
„Демократическая, свободная и процветающая Беларусь – наша общая цель. Это важно не только для белорусского народа, но и для безопасности Литвы и стабильности всего региона, поэтому мы продолжим поддерживать белорусское гражданское общество и работать над тем, чтобы это видение стало реальностью“, - заявил глава правительства.
Г. Палуцкас также добавил, что Литва была и останется убежищем для белорусов, бежавших из страны из-за преследований со стороны режима.
„Здесь они найдут безопасное пространство для жизни, работы, учебы и внесения своего вклада в создание демократической Беларуси“, - заключил премьер.
Во вторник отмечается День Воли Беларуси. По этому случаю лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская выступила в Сейме, также пройдут праздничные мероприятия, а также состоится митинг белорусов в Вильнюсе.
День Воли знаменует создание первого независимого Белорусского государства 25 марта 1918 года. В этот день Всебелорусский съезд подписал документ, провозгласивший создание независимой Белорусской Народной Республики (Белорусская Народная Республика просуществовала до осени 1918 года).
На выборах президента Беларуси в конце января победу одержал многолетний диктатор Александр Лукашенко. Он руководит страной почти 30 лет, подавляя оппозицию и независимые СМИ. Обозреватели назвали эту избирательную кампанию самой репрессивной с момента провозглашения независимости Беларуси.
После фальсификации результатов предыдущих выборов, состоявшихся в 2020 году, Беларусь охватили массовые протесты, которые были жестоко подавлены. Около 65 тыс. человек были задержаны, другим пришлось бежать из страны. По данным правозащитников, в настоящее время в стране насчитывается около 1,3 тыс. политических заключенных. Все наиболее влиятельные представители белорусской оппозиции находятся либо в тюрьме, либо за границей.