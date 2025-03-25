Руководство страны поздравляет беларусов с Днем Воли: литовцы знают цену свободе и демократии

„Мы знаем, что свобода не может подавляться вечно – рано или поздно она побеждает любые репрессии. Сегодня мы в очередной раз призываем нелегитимного лидера Беларуси А. Лукашенко освободить и реабилитировать всех политических заключенных – людей, единственным „преступлением“ которых является любовь к своей стране и стремление к правде. Мы также подчеркиваем необходимость привлечения к ответственности лиц, виновных в преступлениях против человечности и участии Беларуси в войне России против Украины. Мы продолжим оказывать давление на незаконное руководство Беларуси санкциями“, - сказал Г. Палуцкас, подчеркнув, что будущее Беларуси зависит от свободных и честных выборов.