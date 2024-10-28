2024.10.28 16:02

Руководство "Союза Отечества" временно взяла на себя Моркунайте-Микуленене: выборы председателя партии пройдут в январе

 
ru.DELFI.lt
ELTA
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Gintautas Paluckas, Agnė Širinskienė
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Gintautas Paluckas, Agnė Širinskienė
ФОТО: Andrius Ufartas | Elta

После неудачных для партии выборов в Сейм председатель Союза Отечества – Христианских демократов Литвы (СО-ХДЛ) Габриэлюс Ландсбергис подал в отставку, а его первый заместитель Радвиле Моркунайте-Микуленене временно взяла на себя руководство партией. По ее словам, выборы нового председателя партии запланированы на январь.

„Состоялась формальная передача председательства в партии – Радвиле Моркунайте-Микуленене будет возглавлять партию с конца сегодняшнего дня до избрания нового лидера партии“, - заявил журналистам Г. Ландсбергис после заседания президиума СО-ХДЛ.

Политик уверяет, что до завершения работы правительства намерен сконцентрироваться на своих обязанностях министра иностранных дел. Однако, чем он будет заниматься дальше, Г. Ландсбергис пока не раскрывает.

„Пока рано спрашивать, я не знаю“, - сказал он.

Г. Ландсбергис не пожелал раскрыть и то, кого он видит в качестве нового председателя партии.

„Не знаю, я не хочу участвовать в процессе“, - лаконично ответил он.

Бывший лидер консерваторов говорит, что его коллеги по партии „хорошо“ отреагировали на его решение уйти в отставку.

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