Руководство "Союза Отечества" временно взяла на себя Моркунайте-Микуленене: выборы председателя партии пройдут в январе

„Состоялась формальная передача председательства в партии – Радвиле Моркунайте-Микуленене будет возглавлять партию с конца сегодняшнего дня до избрания нового лидера партии“, - заявил журналистам Г. Ландсбергис после заседания президиума СО-ХДЛ.
Политик уверяет, что до завершения работы правительства намерен сконцентрироваться на своих обязанностях министра иностранных дел. Однако, чем он будет заниматься дальше, Г. Ландсбергис пока не раскрывает.
„Пока рано спрашивать, я не знаю“, - сказал он.
Г. Ландсбергис не пожелал раскрыть и то, кого он видит в качестве нового председателя партии.
„Не знаю, я не хочу участвовать в процессе“, - лаконично ответил он.
Бывший лидер консерваторов говорит, что его коллеги по партии „хорошо“ отреагировали на его решение уйти в отставку.