Руководство "Союза Отечества" временно взяла на себя Моркунайте-Микуленене: выборы председателя партии пройдут в январе

„Состоялась формальная передача председательства в партии – Радвиле Моркунайте-Микуленене будет возглавлять партию с конца сегодняшнего дня до избрания нового лидера партии“, - заявил журналистам Г. Ландсбергис после заседания президиума СО-ХДЛ.

Политик уверяет, что до завершения работы правительства намерен сконцентрироваться на своих обязанностях министра иностранных дел. Однако, чем он будет заниматься дальше, Г. Ландсбергис пока не раскрывает.

„Пока рано спрашивать, я не знаю“, - сказал он.

Г. Ландсбергис не пожелал раскрыть и то, кого он видит в качестве нового председателя партии.

„Не знаю, я не хочу участвовать в процессе“, - лаконично ответил он.