Руководство СО-ХДЛ покидают ключевые фигуры: Сурвила уходит вслед за Ландсбергисом

„Не сомневаюсь, что чуть позже появятся возможности для более глубоких и широких рефлексий и анализов, но сегодня нужны и более быстрые решения. Сегодня, после того как председатель СО-ХДЛ Габриэлюс Ландсбергис утром принял и сообщил о решении выйти из состава председателей партии и приостановить политическую деятельность, я почувствовал, что было бы правильно сделать то же самое“, – пишет Й. Сурвила на своей странице в Facebook.
„Поэтому сегодня днем я сообщил коллегам по президиуму СО-ХДЛ о том, что чуть ранее я вручил лидеру партии Габриэлюсу Ландсбергису заявление об отставке с поста заместителя председателя партии“, – сообщает он.
По словам Й. Сурвилы, это решение было принято в ответ на решение Г. Ландсбергиса уйти с поста председателя СО-ХДЛ.
„Я лично не участвовал в выборах, не видел и не вижу себя в непосредственной политике, поэтому в отличие от других заместителей мандат доверия мне я связываю непосредственно с личностью председателя и свою ответственность вижу так же“, — говорит он.
После неудачных выборов в Сейм председатель СО-ХДЛ Г. Ландсбергис подал в отставку, а руководство партией консерваторов временно взяла на себя его первый заместитель Радвиле Моркунайте-Микуленене. Выборы нового председателя партии запланированы на январь.
В прошедшем в воскресенье втором туре выборов в Сейм в Центрально-Жалякальнисском одномандатном округе Г. Ландсбергис проиграл либералу Симонасу Кайрису.
По данным Главизбиркома, СО-ХДЛ получили на выборах в Сейм 28 мандатов.