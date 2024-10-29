Руководство СО-ХДЛ покидают ключевые фигуры: Сурвила уходит вслед за Ландсбергисом

„Не сомневаюсь, что чуть позже появятся возможности для более глубоких и широких рефлексий и анализов, но сегодня нужны и более быстрые решения. Сегодня, после того как председатель СО-ХДЛ Габриэлюс Ландсбергис утром принял и сообщил о решении выйти из состава председателей партии и приостановить политическую деятельность, я почувствовал, что было бы правильно сделать то же самое“, – пишет Й. Сурвила на своей странице в Facebook.