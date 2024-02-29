Руководство МВД и СОГГ посетит закрываемый погранпереход Лаворишкес

Визит на границу состоится накануне закрытия двух пунктов пропуска – Лаворишкес и Райгардас. 21 февраля правительство утвердило решение о временной приостановке деятельности этих КПП.

В ходе визита главы МВД и СОГГ представят, какие изменения ожидаются на пограничных пунктах с 1 марта.

Неделю назад, после того как правительство благословило инициированное МВД закрытие этих пограничных пунктов, ожидается, что через них будет запрещено движение пешеходов, велосипедистов, других транспортных средств и товаров. Также решено ограничить посадку и высадку пассажиров на железнодорожных КПП Кена и Кибартай, предусмотрев исключения, решения по которым будет принимать СОГГ.

С середины августа прошлого года временно закрыты два других КПП с Беларусью – Шумскас и Тверячюс.