Руководство Литвы поздравляет Мерца с победой на выборах в Германии

„Поздравляем Ф. Мерца с победой на выборах! Мы надеемся на дальнейшее укрепление прочного партнерства между Литвой и Германией, на укрепление нашей дружбы, безопасности и экономики. Желаем успехов и процветания!“, - написал лидер страны Гитанас Науседа в социальной сети X.

Премьер-министр Гинтаутас Палуцкас подчеркнул, что сотрудничество Германии и Литвы в сфере обороны должно и дальше процветать.

„Я убежден, что особенно плодотворное литовско-германское партнерство в сфере обороны и безопасности, основанное на взаимных обязательствах и общих ценностях, будет и впредь процветать, укрепляя безопасность наших стран и Европы“, - написал Г. Палуцкас в социальной сети X.