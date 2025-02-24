2025.02.24 10:47

Руководство Литвы поздравляет Мерца с победой на выборах в Германии

 
ru.DELFI.lt
ELTA
Friedrichas Merzas
Friedrichas Merzas
ФОТО: Jens Schicke via www.imago-images.de | Imago / Scanpix

После победы Христианско-демократического союза (ХДС) на выборах в Германии руководство страны поздравляет председателя партии Фридриха Мерца.

„Поздравляем Ф. Мерца с победой на выборах! Мы надеемся на дальнейшее укрепление прочного партнерства между Литвой и Германией, на укрепление нашей дружбы, безопасности и экономики. Желаем успехов и процветания!“, - написал лидер страны Гитанас Науседа в социальной сети X.

Премьер-министр Гинтаутас Палуцкас подчеркнул, что сотрудничество Германии и Литвы в сфере обороны должно и дальше процветать.

„Я убежден, что особенно плодотворное литовско-германское партнерство в сфере обороны и безопасности, основанное на взаимных обязательствах и общих ценностях, будет и впредь процветать, укрепляя безопасность наших стран и Европы“, - написал Г. Палуцкас в социальной сети X.

В воскресенье консервативная партия с большим отрывом победила на общенациональных выборах в Германии. Это открыло путь лидеру этого блока Ф. Мерцу на пост следующего канцлера Германии.

Альянс ХДС значительно опередил АдГ, которая стала второй по величине партией и почти удвоила свою поддержку с выборов 2021 г.

Социал-демократы уходящего канцлера Олафа Шольца, как и ожидалось, потерпели поражение и опустились на третье место.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии