Руководство Литвы поздравляет Мерца с победой на выборах в Германии

„Поздравляем Ф. Мерца с победой на выборах! Мы надеемся на дальнейшее укрепление прочного партнерства между Литвой и Германией, на укрепление нашей дружбы, безопасности и экономики. Желаем успехов и процветания!“, - написал лидер страны Гитанас Науседа в социальной сети X.
Премьер-министр Гинтаутас Палуцкас подчеркнул, что сотрудничество Германии и Литвы в сфере обороны должно и дальше процветать.
„Я убежден, что особенно плодотворное литовско-германское партнерство в сфере обороны и безопасности, основанное на взаимных обязательствах и общих ценностях, будет и впредь процветать, укрепляя безопасность наших стран и Европы“, - написал Г. Палуцкас в социальной сети X.
В воскресенье консервативная партия с большим отрывом победила на общенациональных выборах в Германии. Это открыло путь лидеру этого блока Ф. Мерцу на пост следующего канцлера Германии.
Альянс ХДС значительно опередил АдГ, которая стала второй по величине партией и почти удвоила свою поддержку с выборов 2021 г.
Социал-демократы уходящего канцлера Олафа Шольца, как и ожидалось, потерпели поражение и опустились на третье место.