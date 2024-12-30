Руководство Литвы выразило соболезнования в связи с авиакатастрофой в Южной Корее

„Наши мысли в этот трудный момент с народом Южной Кореи и всеми, кого затронула эта трагедия“, - сказал лидер страны.

Соболезнования в связи с трагедией также выразили министр иностранных дел Кястутис Будрис и премьер-министр Гинтаутас Палуцкас.

„Я глубоко потрясен авиакатастрофой в Южной Корее. Искренние соболезнования семьям погибших. В это трудное время наши мысли с народом Южной Кореи“, - поделился соболезнованием в соцсети глава дипломатии.

„Искренние соболезнования всем, кто потерял близких в авиакатастрофе в Южной Корее. Наши мысли с Вами. Сил всем, кого затронула эта трагедия“, - написал премьер-министр в социальной сети.