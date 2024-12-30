Руководство Литвы выразило соболезнования в связи с авиакатастрофой в Южной Корее

„Наши мысли в этот трудный момент с народом Южной Кореи и всеми, кого затронула эта трагедия“, - сказал лидер страны.
Соболезнования в связи с трагедией также выразили министр иностранных дел Кястутис Будрис и премьер-министр Гинтаутас Палуцкас.
„Я глубоко потрясен авиакатастрофой в Южной Корее. Искренние соболезнования семьям погибших. В это трудное время наши мысли с народом Южной Кореи“, - поделился соболезнованием в соцсети глава дипломатии.
„Искренние соболезнования всем, кто потерял близких в авиакатастрофе в Южной Корее. Наши мысли с Вами. Сил всем, кого затронула эта трагедия“, - написал премьер-министр в социальной сети.
Cамолет Jeju Air, летевший из Бангкока в Южную Корею, разбился при посадке ночью на воскресенье. По предварительным данным, из 181 человека, находившегося на борту, выжили только двое. В качестве возможной причины происшествия службы страны указали столкновение с птицами или неблагоприятные погодные условия.