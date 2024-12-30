2024.12.30 11:00

Руководство Литвы выразило соболезнования в связи с авиакатастрофой в Южной Корее

 
Elta
ru.DELFI.lt
SOUTHKOREA-CRASH/
SOUTHKOREA-CRASH/
ФОТО: Soo-hyeon Kim | REUTERS

В воскресенье утром президент Литвы Гитанас Науседа выразил соболезнования семьям, родственникам и друзьям жертв авиакатастрофы в международном аэропорту Муан в Южной Корее.

„Наши мысли в этот трудный момент с народом Южной Кореи и всеми, кого затронула эта трагедия“, - сказал лидер страны.

Соболезнования в связи с трагедией также выразили министр иностранных дел Кястутис Будрис и премьер-министр Гинтаутас Палуцкас.

„Я глубоко потрясен авиакатастрофой в Южной Корее. Искренние соболезнования семьям погибших. В это трудное время наши мысли с народом Южной Кореи“, - поделился соболезнованием в соцсети глава дипломатии.

„Искренние соболезнования всем, кто потерял близких в авиакатастрофе в Южной Корее. Наши мысли с Вами. Сил всем, кого затронула эта трагедия“, - написал премьер-министр в социальной сети.

Cамолет Jeju Air, летевший из Бангкока в Южную Корею, разбился при посадке ночью на воскресенье. По предварительным данным, из 181 человека, находившегося на борту, выжили только двое. В качестве возможной причины происшествия службы страны указали столкновение с птицами или неблагоприятные погодные условия.

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