Руководители Литвы поздравляют жителей с Днем восстановления независимости

По словам президента Науседы, этот день напоминает, что литовцы - первый из оккупированных СССР народов, встал на защиту своей свободы.

"Мы с достоинством сплотились для общего дела. Мы поддерживали друг друга. Мы лично подвизались сделать так, чтобы независимая Литва была для всех. Мы ступили на путь свободы, так давайте не будем терять мудрости и спокойствия "Саюдиса". Ведь на долю этого поколения выпала не менее важная историческая миссия – сохранение свободы. Давайте сплотим единомышленников, укрепим нашу страну и давайте спешить на помощь тем, кто в ней больше всего нуждается. Только с помощью объединенных усилий кожно создать Литву нашей мечты", – сказал в понедельник президент.

Он подчеркнул, что 11 марта - важный не только для Литвы день, но и для всего ХХ века, это начало новой эпохи.