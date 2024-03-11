Руководители Литвы поздравляют жителей с Днем восстановления независимости

По словам президента Науседы, этот день напоминает, что литовцы - первый из оккупированных СССР народов, встал на защиту своей свободы.
"Мы с достоинством сплотились для общего дела. Мы поддерживали друг друга. Мы лично подвизались сделать так, чтобы независимая Литва была для всех. Мы ступили на путь свободы, так давайте не будем терять мудрости и спокойствия "Саюдиса". Ведь на долю этого поколения выпала не менее важная историческая миссия – сохранение свободы. Давайте сплотим единомышленников, укрепим нашу страну и давайте спешить на помощь тем, кто в ней больше всего нуждается. Только с помощью объединенных усилий кожно создать Литву нашей мечты", – сказал в понедельник президент.
Он подчеркнул, что 11 марта - важный не только для Литвы день, но и для всего ХХ века, это начало новой эпохи.
"Поколение возрождения никогда не забудет, что самая большая наша мощь, которая помогла нам изменить лицо Литвы и всего мира - это единство народа. Как бы враг не старался внести раздор, он добился только обратного результата. Мы с достоинством сплотились для общего дела", – сказал глава страны.
Премьер Ингрида Шимоните сказала, что 11 марта – это самая значительная страница истории Литвы, показавшая отвагу, решимость, единство и жажду свободы народа. Она упомянула, что восстановление независимости позволило Литве заложить надежный фундамент демократии, улучшить благосостояние.
"За десятилетия независимости мы объединенными усилиями проделали огромную работу. Мы заложили прочный фундамент демократии, вместе с другими странами ЕС обеспечили рост экономического благосостояния, вместе с партнерами по НАТО заняли твердую позицию обороны страны", – сказано в комментарии.
По ее словам, перед лицом российской агрессии в Украине нельзя терять бдительности, надо быть готовыми к защищать человечность от кремлевской агрессии. Шимоните подчеркнула, что борьба украинцев продемонстрировала бессмертие свободы и идей независимости, в победе которых над жестокостью должны участвовать мы все вместе.
"Судьба определила наше место на стыке Востока и Запада. Упорная российская агрессия против Украины показывает, что на этом геополитическом пространстве мы не должны терять бдительности, быть готовыми не только к созиданию, но и к защите Родины", – сказала премьер.
"Война России в Украине показывает бессмертность идей свободы и независимости, и украинцы будут бороться за них до победного конца – по победы человечности над жестокостью агрессора. Мы все должны добиваться этой победы: своими делами, твердыми намерениями, реальной поддержкой, оказанием помощи и празднованием свободы, которая у нас сегодня есть", – подчеркнула она.