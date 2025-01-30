Ругинене: без должного контроля миграция может угрожать безопасности страны

„Существуют угрозы, они связаны с геополитической ситуацией. Наши решения, возможно, немного более строгие, определяются многими аспектами. Одним из аспектов является безопасность, которая нас для нас очень важна“, - сказала министр LRT.

„Речь не идет о закрытых границах, потому что перемещение людей должно быть, но должна быть политика контролируемой миграции“, - подчеркнула И. Ругинене.

Министр убеждена, что, если бы государство выделило еще больше возможностей для проверки прибывающих иностранцев, было бы выявлено еще больше лиц, представляющих угрозу безопасности.