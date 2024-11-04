Ротация в Сейме: отказ Блинкявичюте и Ландсбергиса от мандатов приведет новых политиков

К фракции СДПЛ в таком случае присоединится вице-мэр Каунасского района Паулюс Висоцкас, а к фракции СО-ХДЛ – консерватор Витаутас Юозапайтис.

А. Веригу в Сейме заменит доцент Р. Й. Янкунас

Желание остаться в Европарламенте и не принимать мандат члена Сейма выразил также лидер списка Союза крестьян и зеленых Литвы (СКЗЛ) Аурелиюс Верига, его в парламенте должен заменить доцент Литовского университета наук о здоровье Римас Йонас Янкунас.