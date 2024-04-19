Российский оппозиционер Волков: я очень рад, что упорная работа литовской полиции дала результаты

 
ELTA
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Leonidas Volkovas
Leonidas Volkovas
ФОТО: DELFI / Karolina Pansevič

Российский оппозиционер Леонид Волков доволен работой литовских правоохранительных органов по установлению и задержанию подозреваемых, причастных к нападению на него.

"Я пока не знаю никаких других подробностей, но могу сказать: я видел, как энергично и настойчиво работала литовская полиция на протяжении последнего месяца по этому делу, и очень рад, что эта работа оказалась результативной", - написал Л. Волков в социальной сети X.
"Ну а подробности скоро узнаем. Не терпится узнать!" – добавил он.

В пятницу президент Гитанас Науседа сообщил, что в Польше были задержаны два человека, подозреваемые в нападении на проживающего в Литве российского оппозиционера Л. Волкова.
"В Польше задержаны двое подозреваемых в избиении лидера российской оппозиции Леонида Волкова", - сообщил в пятницу Г. Науседа.

По словам Г. Науседы, подозреваемые вскоре после завершения процессуальных действий будут переданы Литве. Президент сказал, что не может прокомментировать детали.

В марте на окраине Вильнюса пока еще неустановленное лицо напало и покалечило 43-летнего Л. Волкова, соратника скончавшегося в тюрьме А. Навального.

Полиция проводит досудебное расследование по факту причинения легко вреда здоровью.
Л. Волков покинул Россию из-за угрозы ареста. В настоящее время Л. Волков проживает в Литве.

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