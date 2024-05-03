2024.05.03 17:08

Российские спецслужбы сообщают о якобы ликвидации украинского диверсанта, приехавшего из Литвы

 
НЦКУ утверждает, что это дезинформация
ELTA
ru.DELFI.lt
Rusijos FSB
Rusijos FSB
ФОТО: Imago / Scanpix
Российские спецслужбы сообщают о якобы ликвидации украинского диверсанта, приехавшего из Литвы, Национальный центр кризисного управления (НЦКУ) утверждает, что это очередная дезинформационная кампания Кремля.

"Россия на протяжении длительного времени систематически проводит дезинформационные кампании и провокации с целью повышения напряженности в обществах и среди союзников, а также с целью прикрытия своих агрессивных действий. Эта дезинформация, распространяемая ФСБ, как раз и есть такой случай", - в распространенном комментарии утверждает глава НЦКУ Вилмантас Виткаускас.

По его словам, такая дезинформация является попыткой повлиять на поддержку Литвой Украины.

"Дезинформация не изменит усилий Литвы по поддержке Украины, которая борется за свободу", - подчеркнул В. Виткаускас.

НЦКУ отмечает, что сейчас в Литве проходят военные учения "Гром Перкунаса", поэтому подобных дезинформационных атак может быть больше.

"Мы призываем граждан сохранять бдительность и просим распространителей информации с осторожностью относиться к дезинформации, распространяемой Россией", - говорит В. Виткаускас.

Служба безопасности России ФСБ сообщила, что ликвидировала "диверсанта", приписываемого вооруженным силам Украины, который, по их мнению, связан с Литвой, сообщает в пятницу delfi.lt. По словам Москвы, найдены неоспоримые доказательства того, что вышеупомянутый "диверсант" прошел подготовку в Литве.

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