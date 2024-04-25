Россияне, белорусы и украинцы в Литве. Как к ним относятся?

"Мы выбрали три самые большие группы: из Украины, Беларуси и России, и интересовались отношением жителей к ним, - уточняет заведующая отделом этнических исследований Института социологии Моника Фреюте-Ракаускене . - Задавали два вопроса: хотели бы они жить по соседству и работать вместе с этими людьми. Меньше всего жители Литвы дистанцируются от украинцев, больше всего - от россиян. Посередине находятся белорусы". По словам социолога, данные, полученные в ходе опроса, соответствуют текущей геополитической ситуации. "К мигрантам из России относятся как к приезжим из страны-агрессора", - пояснила Фреюте-Ракаускене.

22% литовцев не хотели бы жить рядом с иностранцами, которые не говорят на литовском языке (в 2022 году этот показатель составлял 11%). Что касается работы, то 34% литовцев не хотят быть коллегами иностранцев, которые не говорят на их языке (в 2022-м - 23%). "Это результат того, что русский язык после начала войны теряет свой престиж, - уточняет социолог. - А также результат общественных дискуссий о том, что с приездом украинцев, белорусов и россиян в Литве стало слишком много общения на русском, например, в сфере обслуживания".