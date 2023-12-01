Россия впервые не попала в исполнительный совет Организации по запрещению химического оружия, ее обогнала Литва

Результаты голосования подтверждают позицию большинства стран ОЗХО о том, что военная агрессия против Украины, другого члена этой же организации, и нарушения Конвенции о запрещении химического оружия не могут согласовываться с обязанностями в международных институтах и ​​бросают тень на авторитет всей организации.

"Пришло время каждой международной организации очиститься, чтобы сохранить свою актуальность и надежность", – сказал министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис, комментируя итоги голосования.

Став членом исполнительного совета, Литва сможет напрямую и активно поддерживать позицию в этой организации, соответствующую интересам единомышленников и Литвы.