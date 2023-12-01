Россия впервые не попала в исполнительный совет Организации по запрещению химического оружия, ее обогнала Литва

 
ELTA
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ФОТО: Shutterstock

В среду, 29 ноября, в ходе ежегодной Конференции государств-участников Конвенции о запрещении химического оружия состоялись выборы исполнительного совета Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) на период 2024-2026 гг. Впервые в истории организации в исполнительный совет не была избрана Россия, большинство поддержало кандидатуры Литвы, Польши и Украины, указывается в сообщении Министерства иностранных дел (МИД).

Результаты голосования подтверждают позицию большинства стран ОЗХО о том, что военная агрессия против Украины, другого члена этой же организации, и нарушения Конвенции о запрещении химического оружия не могут согласовываться с обязанностями в международных институтах и ​​бросают тень на авторитет всей организации.

"Пришло время каждой международной организации очиститься, чтобы сохранить свою актуальность и надежность", – сказал министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис, комментируя итоги голосования.

Став членом исполнительного совета, Литва сможет напрямую и активно поддерживать позицию в этой организации, соответствующую интересам единомышленников и Литвы.

Также Литва продолжит последовательно стремиться привлечь внимание международного сообщества к химическому оружию, затонувшему в Балтийском и других морях, и будет способствовать сотрудничеству и обмену информацией по этому вопросу. Участие Литвы в деятельности Исполнительного совета будет способствовать укреплению имиджа активного и ответственного члена международного сообщества. Литва уже была членом Исполнительного совета в период 2020-2022 гг.

Как указывается в сообщении, Организация по запрещению химического оружия контролирует выполнение Конвенции о запрещении химического оружия, вступившей в силу в 1997 году.

Цель Конвенции – добиться уничтожения всего химического оружия. В Конвенцию входят 193 государства-члена. исполнительный совет – один из важнейших органов ОЗХО, готовящий и рассматривающий важнейшие решения организации. В его состав входит 41 государство.

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