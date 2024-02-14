Россия также объявила в розыск бывшего мэра Вильнюса

"Кремлю не нравится, ни как я, будучи министром и главой литовской делегации в Женеве в Совете по правам человека, поставил их на место, ни то, что я перенес советские скульптуры в Вильнюсе, ни то, что мне удалось обойти проект Дома Москвы в Вильнюсе, ни то, что я троллил их посла, когда он пригласил в оккупированный Крым или бутылку водки "Путинка" отправил на Рождество", - написал экс-глава столицы в Facebook.