Россия также объявила в розыск бывшего мэра Вильнюса

Кроме него, в списке разыскиваемых Министерством внутренних дел России оказались Министр культуры Симонас Кайрис, мэр Клайпеды Арвидас Вайткус и другие литовские политики, сообщил во вторник российский независимый новостной сайт "Медиазона".
"Кремлю не нравится, ни как я, будучи министром и главой литовской делегации в Женеве в Совете по правам человека, поставил их на место, ни то, что я перенес советские скульптуры в Вильнюсе, ни то, что мне удалось обойти проект Дома Москвы в Вильнюсе, ни то, что я троллил их посла, когда он пригласил в оккупированный Крым или бутылку водки "Путинка" отправил на Рождество", - написал экс-глава столицы в Facebook.
"Могу лишь сказать то, что было написано на здании муниципалитета с начала агрессии: "Путин, тебя ждет Гаага" (Путин, тебя ждет Гаагский суд)", - написал политик.