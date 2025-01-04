"Россия создает анклавы, чтобы они были убогие и нищие": Михаил Подоляк о прекращении подачи газа в Приднестровье

Так вот, вытеснение России везде существенно успокоит эти регионы и, опять же, резко уменьшит глобальное значение России. Соответственно, тогда на Россию будут гораздо меньше ориентироваться различные террористические региональные группы, сети и так далее. Сейчас это все нужно восстанавливать для того, чтобы Сирия превратилась в полноценное, конкурентоспособное, хотя бы на оригинальном уровне, государство. Вот здесь Украина заинтересант номер один в том, чтобы Россия, которая попытается сохранить определенное свое присутствие, свое влияние, таких возможностей не имела.

Что касается Грузии, то для меня загадка, как можно [сотрудничать с Россией] после унизительной войны 2008 года, когда Россия абсолютно точно показала свое истинное отношение к Грузии. Россия всегда ненавидит любые страны, которые суверенны, субъектны. И Россия всегда будет пытаться их тотально контролировать через вот эти инструменты, которые она демонстрирует в Грузии. Получится ли это у России? Нет, я сомневаюсь. Единственная проблема, сейчас Грузии просто со страхом смотрит на то, что происходит в Украине. Вот Грузия подсознательно боится больше всего, что если Россия не проиграет эту войну, то тогда она сможет начать новую в Грузии, если в Грузии победят альтернативные политические движения. Но, тем не менее, сопротивление, которое мы сейчас видим, то есть сопротивление на улицах Тбилиси, Кутаиси достаточно объемное. Это говорит о том, что подавляющее количество граждан Грузии не заинтересовано в той политике, которую проводит „Грузинская мечта“, пророссийская партия.