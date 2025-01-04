"Россия создает анклавы, чтобы они были убогие и нищие": Михаил Подоляк о прекращении подачи газа в Приднестровье

Одна из главных новостей стартовавшего года — прекращение российского газового транзита через украинскую территорию. В компании „Тираспольтрансгаз-Приднестровье“ непризнанной республики сообщили об отключении газа для потребителей, в том числе для многоквартирных и частных домов, а также крышных котельных. Граждан призвали закрыть газовые краны и не пытаться самостоятельно восстановить его подачу, говорится в сообщении. Министерство энергетики Украины подтвердило информацию об остановке транспортировки российского природного газа по территории страны, назвав это решение „историческим событием“.
„Что касается Приднестровья, то более глубокая проблема. Это проблема любых анклавов, то есть тех анклавов, которых создает Россия. Люди в этих анклавах настолько инфантильно наивны, что не понимают главного. Россия не создает анклавы, чтобы там была процветающая жизнь. Она создает анклавы, чтобы они были убогие, нищие, максимально разрушительные, и главная задача — это постоянно создавать проблемы региону, где этот анклав создан.
И Абхазия переживает определенные сложности с газовыми поставками, связанными с отношениями с Россией. То есть анклавы Россия создает именно как такую гниющую язву, которая будет отравлять тот или иной регион. И, конечно же, в этом регионе никогда не будет нормальной жизни. Пока не исчезнет влияние России, вот то, что хочет для себя Украина. Приднестровье — я с сарказмом говорю — очень грамотно определило свои внешние приоритеты и сделало ставку на Российскую Федерацию“, — комментирует Михаил Подоляк.
Владимир Путин прокомментировал решение Киева отказаться от транзита и заявил, что украинская сторона лишает европейские страны доступа к относительно дешёвому сырью. Также газопровод из России через Украину выходит на территорию Словакии, которая хотела по-прежнему получать российский газ. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо обратился к руководству ЕС с открытым письмом и выступил с критикой украинской позиции.
„Для России газовый рынок Европы был большим приоритетом и механизмом влияния. „Газпром“ был одним из механизмов финансирования коррупционных и пропагандистских программ в Европе. 40 миллиардов кубометров прокачки — это практически последний инструмент влияния. Да, у России еще останется возможность прокачивать через южный поток, но мы видим, какие отношения между Турцией и Россией, и Эрдоган своего не упустит. Пользуясь возможностями монопольного транзитёра, Турция будет получать большие доходности, в том числе экономические. А Россия будет выглядеть, как сторона, которая не умеет диверсифицировать свои риски. По сути, Россия была лишена оружия шантажа с начала вторжения, так как маски были сброшены. Мы увидели меняющиеся отношение к России со стороны европейских элит. Да, этот процесс долгий, он не шел так, как в Литве. Просто Литва имеет глубинное историческое знание о России — с кровью внедрённое в самосознание литовского народа.
Вообще просто не понимаю, до сих пор для меня загадка, что можно на Россию смотреть как на потенциально качественного партнера, зная, что Россия неизбежно начинает улыбаться, всегда держа фигу за спиной, для того, чтобы в какой-то момент создать вам глобальные проблемы, и всё равно продолжать с ней иметь какие-то там партнерские договора. Только потому, что она продает на 10 долларов дешевле тысячу кубометров газа. То есть вы, знаете, вот сотрудничество с Россией, это всегда на первом этапе чуть дешевле, но ты не понимаешь, что ты закладываешь там просто грандиозную мину под будущие поколения“, — говорит Михаил Подоляк.
"Я бы хотел, чтобы мир повзрослел": о Грузии, Сирии и перспективах на 2025 год
2 января президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев возобновит дипломатические отношения с Сирией после падения режима Асада. Зеленский встретился с министрами иностранных и аграрной политики Андреем Сибигой и Виталием Ковалем, совершившим поездку в Дамаск. На встрече с лидером Сирии Ахмедом аш-Шараа чиновники обсудили двусторонние отношения и вопросы сотрудничества между странами. После переворота в Сирии звучит тезис, что Владимир Путин потерял потерял своё прежнее влияние в регионе. Но приобрёл ли он взамен Грузию?
„Я ожидаю окончательного избавления от иллюзии, что Россия является стратегическим партнером. Вытеснение России на любых рынках, вытеснение России из любых регионов — это приоритетная задача, которую должна была решать Европа уже давно. Россия, я напомню, использовала несколько баз на территории Сирии еще со времен Советского Союза для активного контроля над средиземногородским регионом, над Центральной и Центрально-Восточной Африкой и, соответственно, над Ближним Востоком. То есть Россия это использовала, как плацдарминное решение и таким образом активно вмешивалась и присутствовала в глобальном политическом процессе, в том числе и за счет большого количества вмешательств во внутренние дела африканских стран.
Так вот, вытеснение России везде существенно успокоит эти регионы и, опять же, резко уменьшит глобальное значение России. Соответственно, тогда на Россию будут гораздо меньше ориентироваться различные террористические региональные группы, сети и так далее. Сейчас это все нужно восстанавливать для того, чтобы Сирия превратилась в полноценное, конкурентоспособное, хотя бы на оригинальном уровне, государство. Вот здесь Украина заинтересант номер один в том, чтобы Россия, которая попытается сохранить определенное свое присутствие, свое влияние, таких возможностей не имела.
Что касается Грузии, то для меня загадка, как можно [сотрудничать с Россией] после унизительной войны 2008 года, когда Россия абсолютно точно показала свое истинное отношение к Грузии. Россия всегда ненавидит любые страны, которые суверенны, субъектны. И Россия всегда будет пытаться их тотально контролировать через вот эти инструменты, которые она демонстрирует в Грузии. Получится ли это у России? Нет, я сомневаюсь. Единственная проблема, сейчас Грузии просто со страхом смотрит на то, что происходит в Украине. Вот Грузия подсознательно боится больше всего, что если Россия не проиграет эту войну, то тогда она сможет начать новую в Грузии, если в Грузии победят альтернативные политические движения. Но, тем не менее, сопротивление, которое мы сейчас видим, то есть сопротивление на улицах Тбилиси, Кутаиси достаточно объемное. Это говорит о том, что подавляющее количество граждан Грузии не заинтересовано в той политике, которую проводит „Грузинская мечта“, пророссийская партия.
В 2025 году я бы хотел, чтобы мир повзрослел. Чтобы вот этот инфантильный флёр, очень такой модный, когда ты демонстрируешь такое очень поверхностное знание, понимание, неготовность глубоко проникать в содержание того или иного процесса, чтобы он хотя бы на какое-то время остановился. Но нужно взрослеть. Почему? Потому что мир сейчас стоит перед очень важным выбором, мир в прямом смысле слова“ — говорит Михаил Подоляк.