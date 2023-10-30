Россия объявила в розыск политика из Вильнюса Камиле Шерайте, выступавшую за "десоветизацию" города

В июле власти Вильнюса — в том числе Шерайте — сообщили о начале процесса «десоветизации» общественного пространства. В частности, руководство города рассказало о планах избавиться от советской символики на памятниках и заменить мемориальные доски с русскоязычными надписями.

В конце сентября Шерайте сообщила, что власти города снимут 16 мемориальных досок с текстом на русском языке — 13 из них заменят на памятные знаки нового образца, оставшиеся три уберут совсем.