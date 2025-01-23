Риторика Жемайтайтиса оскорбляет Украину и вызывает критику в Литве

В ответ на слова лидера партии „Заря Немана“ Ремигиюса Жемайтайтиса о том, что в Украину стоит ехать разве что для того, чтобы поучиться коррупции, министр иностранных дел Кястутис Будрис заявил, что его больше всего интересует, почему выбирается такая риторика и какой эффект она оказывает на народ Литвы.