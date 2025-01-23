Риторика Жемайтайтиса оскорбляет Украину и вызывает критику в Литве

„Это не столько реакция Жемайтайтиса, сколько эффект от такой реакции и распространения такого посыла среди людей, насколько это срабатывает – меня здесь больше волнует этот вопрос“, – сказал К. Будрис в эфире радиостанции Žinių radijas.
Поэтому министр отмечает, что совет спикера Сейма Саулюса Сквернялиса Р. Жемайтайтису, сомневающемуся в решениях Государственного совета обороны (ГСО), отправиться в Украину и поближе познакомиться с повседневной жизнью страны, борющейся против российской агрессии, очень разумный.
„Это был чрезвычайно разумный совет спикера Сейма. (...) Надо съездить и посмотреть, как выглядит ситуация, когда не срабатывает сдерживание. (...) Мы не к войне готовимся, а к миру готовимся – это очень важный посыл“, – подчеркнул политик.
После того как в среду спикер Сейма С. Сквернялис предложил политикам, сомневающимся в решениях ГСО, ознакомиться с секретной информацией о текущей ситуации с безопасностью и съездить в Украину, лидер партии „Заря Немана“ Р. Жемайтайтис ответил, что не видит смысла в этом.
„Что касается визита в Украину, это очень хорошее предложение спикера Сейма. Я могу съездить в Украину, но мне незачем туда ехать. Разве что случаям взяточничества, коррупции, продажи оружия, продажи государства там точно можно научиться „, – сказал Р. Жемайтайтис агентству ELTA.
Такую риторику лидера партии „Заря Немана“ раскритиковали и в Офисе президента.
„Трудно понять, в правящей коалиции какой страны существует партнер, выдающий такие „перлы“ мысли“, – сказал агентству Elta старший советник президента Гитанаса Науседы Фредерикас Янсонас.
В свою очередь советник премьер-министра Юстинас Аргустас подчеркнул, что подобные комментарии партнера по коалиции неуместны и их нельзя оправдать. По его словам, лидер „неманцев“, эмоционально комментируя, вновь погорячился.
На прошлой неделе Государственный совет обороны (ГСО) договорился ежегодно в период 2026-2030 годов выделять на оборону 5-6 проц. валового внутреннего продукта (ВВП).
Как сообщалось ранее, после заседания Госсовета обороны в октябре было объявлено, что армейская дивизия не сможет достичь полной боевой готовности к 2030 году, как планировалось. По оценке президента, если финансирование национальной обороны не будет увеличено, и ситуация в оборонной промышленности не изменится, то дивизия наберет мощность только в 2036-2040 годах.
Глава государства Г. Науседа ранее заявлял, что для формирования дивизии к намеченному сроку ассигнования на оборону должны составить 5,5 проц. ВВП.
ГСО одобрил предложение о формировании национальной дивизии еще в мае 2023 года.