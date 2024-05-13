Результаты референдума из 1629 участков: подсчитано, что 71,63% проголосовавших выступают за двойное гражданство

Как показывают данные Главной избирательной комиссии (ГИК), после подсчета бюллетеней на 1629 избирательных участках из 1 895 число сторонников сохранения литовского гражданства для тех, кто принял гражданство другой страны, значительно выше – 71,63 проц. проголосовавших. Против этого изменения в Конституции проголосовали 26,18 проц.

Пять лет назад в референдуме о сохранении гражданства приняли участие 53,16 проц. избирателей, однако сторонников инициативы оказалось недостаточно. Тогда 73,92 проц. участвовавших избирателей поддержали конституционные поправки. Однако для того, чтобы изменения были приняты, необходимо, чтобы предложение поддержало более половины жителей, имеющих право голоса – фактически столько же, сколько вообще тогда участвовало в референдуме.