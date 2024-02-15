Резолюция Сейма: декоммунизация в муниципалитетах должна происходить быстрее

Это подчеркивается в принятой в четверг Сеймом резолюции, посвященной 75-летию Декларации борьбы за свободу Литвы от 16 февраля 1949 года.

В четверг 112 членов Сейма единогласно проголосовали за этот документ, который представила староста фракции Союза Отечества – Христианских демократов Литвы в Сейме Радвиле Моркунайте-Микуленене.

В резолюции Сейм призывает к выяснению каждого случая неуважения или преступления в отношении исторической памяти, борьбы за свободу или борца за свободу. Парламентарии хотели бы, чтобы не было терпимости к участившимся в публичном пространстве разжигающим ненависть заявлениям и действиям против борцов за свободу Литвы.