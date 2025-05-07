Рейтинг партий: социал-демократы впереди, у Шакалене — резкий рост популярности

В свою очередь, 23,7 проц. жителей ответили, что пока не решили, за кого будут голосовать. Очень похожий результат был получен месяцем ранее.

Как показывают последние опросы, апрель стал успешным месяцем для министра обороны Литвы Довиле Шакалене. В конце марта, когда американская бронированная эвакуационная машина затонула во время учений недалеко от Пабрадского полигона, этот министр, делегированная социал-демократами, привлекла к себе большое внимание общественности. Благоприятное мнение жителей о политике, которая часто появлялась на телеэкранах и в заголовках новостей, выросло на 8 проц. По данным за апрель, 42 проц. респондентов положительно относятся к министру обороны, а 45 проц. – отрицательно.