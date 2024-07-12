Решение Шимоните вызвало настоящую бурю: эксперты говорят, что это оскорбление для всех

„Этот жест Шимоните, я думаю, был бессмысленным. Она таким образом пыталась умалить значимость этой церемонии. Ноя я думаю, к сожалению, это неудачный ход. Была церемония, и приветствовать хотя бы коротко переизбранного президента не составило бы проблемы“, – сказала Урбонайте.

Экс-премьер, представитель оппозиционного демократического союза „Во имя Литвы“ Саулюс Сквернялис сказал: „Что касается приема – это частное дело. Хочешь идешь, хочешь - нет <...>. Но это была официальная церемония, насколько я помню, мне кажется, все премьер-министры находили, что сказать, несмотря на поражение на выборах. Так было и в 2019 г. Для меня было честью говорить с трибуны и поздравить президента. Думаю, эту обязанность надо соблюдать“.